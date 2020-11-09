عمرو أديب: بايدن مش هيبقى عكس ترامب في كل حاجة.. والساذح هيفتكر كده

علق الإعلامي عمرو أديب على فوز المرشح الديقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قائلا: "فيه ناس عندها سذاجة سياسية، فاكرين إن بايدن هيبقى عكس ترامب في كل حاجة، مفيش حاجة كدة، يا جماعة كل حاجة لها علاقة بالمصلحة ثم المصلحة ثم المصلحة، الناس والدول عندها مصالح ودي اللي هتحكم".

وأضاف "أديب"، خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، أن نائبة الرئيس المنتخب جو بايدن ألقت خطاب أمام المنظمة اليهودية الأمريكية، عندما كانت عضوة بمجلس الشيوخ، أي منذ سنوات قليلة، حيث قالت: "يجب أن يكون دعمنا لإسرائيل صلبا كالصخر، لذا أوافق على دعمها بـ 38 مليار دولار مساعدات عسكرية في الـ 10 أعوام المقبلة".

وتابع: "هي ملتزمة بالتفوق الإسرائيلي في المنطقة وهي مع إسرائيل، أنا مش ساذج لدرجة إني أقول إيه دة معقولة؟، وبالرغم من أن الحاج أبو حنان أعطى إسرائيل القدس والجولان إلا أن 75% من يهود أمريكا صوتوا لبايدن، وزوج كامالا هاريس يهودي، وكان يعمل في لوبيهات لها علاقة باليهود، وفي الإدارة السابقة كان جاريد كوشنر زوج ابنة ترامب يهودي أيضا، أنا مش ضد الديانة بس بقول الدنيا عاملة إزاي".

وواصل: "أرجوكم نتخلى عن التخيلات ونتعامل مع الواقع والحق غير الحقيقة، شوفت إخواننا الفلسطينيين فرحانين، لأ خالص، فيه أشياء مش بتتغير مهما راحت وجت، ويظل العشق الأمريكي للمصالح الأمريكية اليهودية فوق كل شيء مهما كان الرئيس جمهوري أو ديمقراطي".

واستكمل: "معقولة ترامب لغاية النهاردة مفيش محطة مطلعاه في حوار؟، أحسن حوار النهاردة يتعمل مع ترامب، مش مع بايدن، كل المحطات مقفلة على الراجل ميطلعش، وكل شغلهم أنهم ينتقدوه لأنه لم يعترف حتى الآن بالهزيمة وإصراره على النزاع القضائي، هما لية قلقانين من النزاع القضائي؟ لأنه لو ابتدى قضية أو اتنين أو تلاتة يبقى فيه كلام عن أرقام كبيرة لتجاوزات ممكن ساعتها تفقد الانتخابات شرعيتها وهو الأمر اللي لحد الآن مش واضح".