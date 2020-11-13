فايق يشرح تفاصيل اكتشاف لقاح "فايزر" ضد كورونا: الألمان سيرفضونه

استعرض الإعلامي أحمد فايق، قصة أغور شاهين وزوجته أوزليم توريتشي، مؤسسي شركة "بيونتيك" الألمانية، التي أعلنت التوصل للقاح فيروس كورونا، بالشراكة مع شركة "فايزر" الأمريكية.

وقال فايق، خلال تقديمه برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC": "بدأ شاهين وزوجته رحلة عمل معا من أجل تنفيذ مشروع تكوين أجسام مضادة لمحاربة السرطان، لكنه وزوجته استخدما جزءا من المادة التي تكون الأجسام المضادة للقضاء على السرطان في مواجهة فيروس كورونا".

وأضاف: "أجريت التجربة على نحو 44 ألف شخص على مستوى ألمانيا، وخارجها وهناك 94 شخصا فقط أصيبوا بفيروس كورونا، أي أن نسبة النجاح كانت كبيرة جدًا".

وأردف، أن "شاهين" من أصول تركية، وانتقل إلى ألمانيا، منذ أن كان في الرابعة من عمره، وتلقى تعليمه هناك: "عندما بدأت الشركة عين 500 موظف، ثم تجاوز رأسمال الشركة 1.6مليار دولار، ووصلت استثمارات الشركة إلى 21 مليار دولار، بعدما كان مالكها غير ميسور الحال، وجمع بين الحسنيين، إنقاذ البشرية وجمع ثروة طائلة".

وتابع: "بالنسبة إلى طبيعة اللقاح فإنه يجب الحصول على جرعتين منه خلال 21 يومًا، وقال أحد العلماء إنه من السابق لأوانه الاحتفال بلقاح فايزر، لأنه يجب أن يحفظ في درجة حرارة تقل عن 70 درجة مئوية تحت الصفر، بما يوازي درجة حرارة القطب الجنوبي، وتساءل عن قدرة دول العالم الثالث على تخزين اللقاح ونقله من مكان إلى آخر، وهو أمر صعب للغاية، جعل الولايات المتحدة الأمريكية تدرس هذا الأمر".

وأشار فايق، إلى أن انخفاض درجة الحرارة اللازمة لتخزين لقاح شركة بيونتيك، قد يكون السبب وراء إعلان الجيش الألماني، 60 موقعًا رسميًا لتخزينه، متوقعًا أن ترفض نسبة كبيرة جدًا من الألمان الحصول على هذا التطعيم، لأنهم يرفضون اللقاحات بشكل عام.