"تويوتا" تتعاون مع شركة "إيواتاني" لإنشاء سبع محطات هيدروجين جديدة

أعلنت شركة إيواتاني الأمريكية، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة Iwatani Corporation، أن تويوتا ستدعم خطط Iwatani لتوسيع عدد محطات وقود الهيدروجين المفتوحة بالتجزئة بشكل كبير من خلال ما يقرب من 25 في المائة في جنوب كاليفورنيا ويمثل زيادة قدرها 6300 كيلوجرام في اليوم من سعة توزيع وقود الهيدروجين.

من المتوقع أن يبدأ بناء المحطات الجديدة في أوائل عام 2021، يليها بدء تشغيل المحطات الأولى بحلول منتصف العام القدم 2021.

سيتم فتح جميع المحطات السبع للجمهور، ما يوفر وقود الهيدروجين للمستهلكين لدعم الطلب المتزايد بسرعة على السيارات الكهربائية.

ستعمل محطات البيع بالتجزئة السبع الجديدة على نشر أحدث تقنيات توزيع وقود الهيدروجين H2Station، وسيكون لكل محطة موقعان للتزود بالوقود وستكون كل منهما قادرة على توفير ما يصل إلى 900 كيلوجرام من الهيدروجين يوميًا.

ويعتبر هذا التوسع هو أكبر استثمار منفرد لشركة Iwatani حتى الآن في ولاية كاليفورنيا وسيجعل إجمالي شبكة محطات التزود بالوقود الهيدروجين العالمية للشركة 64.

علق جوزيف كابيلو، الرئيس التنفيذي لشركة إيواتاني الأمريكية، قائلاً: "إيواتاني محظوظ حقًا للتعاون مع تويوتا، وهما رائدان في جمعية الهيدروجين، لجلب تكنولوجيا إعادة التزويد بالوقود بالهيدروجين ذات المستوى العالمي إلى سوق التنقل في كاليفورنيا، والمحطات السبع الجديدة في كاليفورنيا هي أحدث دليل على التزام إيواتاني بالاستثمار في البنية التحتية للهيدروجين الخفيفة والثقيلة في ولاية كاليفورنيا، وخلق وظائف جديدة في الولاية".

قال دوج مورثا، نائب رئيس استراتيجية الشركة والتخطيط في شركة Toyota Motor North America: "يعد توسيع البنية التحتية لمحطة التزود بالوقود في كاليفورنيا دليلًا على الطلب المتزايد على المركبات التي لا تصدر أي انبعاثات غير الملوثة للبيئة، ونتطلع إلى دعم Iwatani America في هذه المرحلة المقبلة".