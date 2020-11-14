دورة لتنمية مهارات سائقي المركبات السياحية بالغردقة

انطلقت في مدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، صباح اليوم السبت، فعاليات دورة تنمية مهارات سائقي المركبات السياحية، التي تتظمها غرفة شركات السياحة والسفر، داخل أحد الفنادق السياحية، بحضور أساتذة من جامعة القاهرة، وتهدف إلى تدريب وصقل مهارات سائقي المركبات السياحية، بهدف تقديم أفضل الخدمات للسائحين.

وأوضح أسامة منير، رئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، أن الدورة تنظمها لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، تحت رعاية غرفة شركات السياحة، بمشاركة 165 سائقاً من المركبات السياحية، بهدف تدريبهم وصقل مهاراتهم، للحفاظ على سلامة السائحين، كما تشمل الدورة محاضرات لكيفية التعامل مع السائحين خلال رحلات السفر.

وأكد "منير"، في تصريحات لـ"الوطن" اليوم، أن الدورة يشارك فيها أستاذة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وذلك لتدريس مواد خاصة بميكانيكا السيارات، ومواد خاصة بالطرق، ومواد خاصة بالإسعافات الأولية على الطرق، وكيفية مواجهة الحوادث ومفاجآت السير على الطرق.

وأشار رئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر إلى أنه تم تقسيم عدد السائقين المشاركين على مجموعتين، للحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة، وذلك كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا، لافتاً إلى استمرار فعاليات الدورة على مدار اليوم وغداً الأحد.

من ناحية أخرى، استقبل مطار الغردقة، مساء أمس الجمعة، رحلة طيران قادمة من العاصمة التشيكية براغ، وعلى متنها 180 سائحاً، عبر خطوط الطيران "أير كايرو"، التابعة لوزارة الطيران المدني، وذلك طبقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة داخل المطارات.

وكشف مصدر مسئول بالمطار عن تسيير رحلة جوية إضافية أسبوعياً، بين الغردقة وبراغ، ليرتفع عدد الرحلات إلى رحلتين أسبوعياً يومي الجمعة والسبت، عبر خطوط شركة "أير كايرو"، بالإضافة إلى تسيير رحلة طيران ثالثة يوم الأربعاء من كل أسبوع، اعتباراً من 23 ديسمبر وحتى نهاية شهر مارس 2021، حتى تعود الرحلات إلى معدلها الطبيعي، ليصبح إجمالي التشغيل 5 رحلات أسبوعياً بين الغردقة والعاصمة التشيكية، بدءاً من نهاية مارس 2021.