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بمشاركة 1300 فرد من جنسيات مختلفة.. الغردقة تستضيف ماراثون للجري

كتب:

شاذلي عبدالراضي
04:25 م | الجمعة 13 نوفمبر 2020
الغردقة تستضيف ماراثون للجري بالجونة

الغردقة تستضيف ماراثون للجري بالجونة

استضافت مدينة الغردقة ماراثون الجري الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة، اليوم، بمنتجع الجونة، بالتنسيق مع صحة البحر الأحمر بحضور فراج عبد المقصود، مدير مديرية الشباب والرياضة، والدكتور أحمد عبد الخالق، مدير عام إدارة السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

شارك في الماراثون 1300 مشارك من جنسيات مختلفة، وضم مسافات متنوعة 5 ك ، 10 ك ،21 كيلو متراً، وسط إجراءات وقائية مشددة، حيث فحصت الفرق الطبية جميع المشاركين للكشف عن الأمراض المزمنة، في إطار الإهتمام بالصحة العامة  ومواجهة فيروس كورونا المستجد .

وأشاد أحمد عبد الخالق، مدير عام إدارة السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة بفعاليات الماراثون الذي أقيم في مكان مفتوح وصحي مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة مضيفا أنه تم تكريم أول ثلاثة فائزين من الرجال وأول ثلاث فائزات من السيدات وتم تسليمهم الميداليات الذهبية والبرونزية.

جدير بالذكر أن الغردقة استضافت عدد من الفعاليات الدولية من بينها مهرجان الجونة في دورته الرابعة في 23 أكتوبر وحتى ٣١ أكتوبر السابق، وأشار اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر في تصريحات صحفية أن الغردقة قادرة على تنظيم المهرجانات والمسابقات العالمية التي تعتبر خير دعاية لتنشيط السياحة خاصة مؤكدا أن الغردقة تملك مقومات تجعلها قادرة على استضافة الأحداث العالمية بالإجراءات الوقائية والاحترازية من فنادق وإمكانيات مادية وبشرية.

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