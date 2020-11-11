"الغرباوي" يجتمع بطلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في الغردقة

استقبل طلاب وأعضاء هيئة التدريس بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، بالورود، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معه، معبرين عن سعادتهم البالغة بأول لقاء يجمعهم برئيس الجامعة.

والتقى الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بفرع الجامعة في مدينة الغردقة، اليوم، في اللقاء الأول له منذ افتتاح الكلية في عامها الأول تزامناً مع العام الدراسي الجاري، بحضور الدكتور محفوظ عبدالستار، عميد كلية التربية، والدكتور أشرف محمود، عميد كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والدكتور أسامة عمارة، وكيل كلية التربية والدكتور حجاج محمد، وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكليتين.

وأكد "الغرباوي" حرصه الشديد على تقديم الدعم للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مشيرا إلى أن مصلحة الطالب هى الهدف الأول للجامعة التي تهتم بتقديم منتج للمجتمع يضاف إلى قوى الإنتاج في الوطن، ووعد باستمرار عقد لقاءات مباشرة مع طلاب الجامعة للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم ومشكلاتهم.

وعقب انتهاء اللقاء، توجه إلى كلية التربية بالغردقة بصحبة الأستاذ الدكتور محفوظ عبد الستار عميد الكلية، والأستاذ الدكتور أسامة عمارة، وكيل الكلية، ولقاء خاص مع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وجلسة حوارية رائعة تناولت كل الموضوعات الخاصة بالكلية وانتهى اللقاء بتوجيه الشكر لأعضاء هيئة التدريس على مجهوداتهم فى إثراء العملية التعليمية.

وأشار الدكتور أسامة عمارة، وكيل كلية التربية بالغردقة، إلى أن الدكتور يوسف الغرباوي، كان حريصًا على تقديم كل الدعم لطلاب الجامعة، مرحبًا بالطلاب الجدد والقدامى خلال العام الدراسى الجديد، وحثهم علي الاجتهاد والمثابرة في التعلم لبناء قدراتهم، محذرًا من الانسياق خلف الشائعات التى تروجها وسائل التواصل الاجتماعى والأبواق الإعلامية المضللة والتى تبث سمومها حول مصر، مشيرًا إلى أهمية التأكد من أي معلومة قبل تداولها أو نشرها وذلك من خلال القنوات الرسمية التى تنشر المعلومات الصحيحة.

وطالب أعضاء هيئة التدريس وطلاب كلية التربية بإنشاء وحدة موحدة على مستوى الجامعة للقياس والتقويم تكون مسئولة عن الاختبارات الطلابية، وتقديم الدعم المادى للباحثين بالكلية، وفتح برامج جديدة بكلية التربية، ومساعدة الطلاب المتعثرين فى دفع المصاريف ووعد رئيس الجامعة بتلبية كافة الطلبات، مشيرًا إلى أن الجامعة أعلنت فى وقت سابق عن فتح باب التقدم لصندوق التكافل الاجتماعى لمساعدة الطلاب غير القادرين ويتم التقديم من خلال الموقع الالكترونى للجامعة، وعقب اللقاء تفقد رئيس الجامعة مبني الكليتين والمكاتب الإدارية المختلفة وأعمال التشجير حول المباني والأسوار.

جاء اللقاء الأول لرئيس الجامعة مع طلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة في ظروف استثنائية يشهدها العالم أحدثتها جائحة كورونا، وتنوعت استفسارات الطلاب حول الأنشطة الطلابية والتعليم عن بعد ونظام التعليم الهجين، إضافة إلى خطة الجامعة نحو التحول الرقمى،.