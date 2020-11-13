على متنها 180 سائحا.. مطار الغردقة يستقبل رحلة طيران من التشكيك

يستقبل مطار الغردقة رحلة طيران قادمة من العاصمة التشيكية براغ، اليوم، وعلى متنها 180 سائحًا، عبر خطوط الطيران "إير كايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني، طبقا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة داخل المطارات.

وكشف مصدر مسؤول عن تسيير رحلة جوية إضافية أسبوعياً بين الغردقة والعاصمة التشيكية براغ، ومن المقرر تسيير رحلتين أسبوعياً يومي "الجمعة والسبت" من كل أسبوع عبر خطوط الطيران "إير كايرو" بالإضافة إلى تسيير رحلة طيران ثالثة يوم الأربعاء من كل أسبوع إعتبارا من 23 ديسمبر و حتى نهاية شهر مارس 2021 حتى تعود الرحلات إلى معدلها الطبيعى ليصبح إجمالي التشغيل خمس رحلات أسبوعياً بين الغردقة وبراغ، بدءًا من نهاية مارس 2021.

وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن فرقا طبية من الحجر الصحى والطب الوقائى تجري الكشف على جميع الركاب وتخضعهم لإجراء التحاليل الفورية والفحوصات الطبية وتحاليل pcr للسائحين لدى وصولهم مطار الغردقة للتأكد من خلوهم من الإصابة بكورونا لمن لا يحملون شهادة تفيد بإجراء تحليل قبل وصولهم بـ72 ساعة.

وأوضح محمد السباعي، مدير الأمن الإقليمي لمجموعة فنادق سياحية بالغردقة، أن الدولة تعمل على استعادة الحركة الجوية إلى المدن السياحية المصرية في ظل جائحة فيروس كورونا وبخاصة الحركة الوافدة من دول أوروبا، مشيدًا بجهود الدولة المبذولة في تنشيط السياحة الخارجية.

من جانبه، وجّه الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الشركة الوطنية وشركة "إير كايرو" في إطار تضافر الجهود بين الشركتين من أجل زيادة رحلات الطيران من الدول المصدرة للحركة السياحية وكذا تسهيل حركة السفر من وإلى المطارات المصرية.