أماكن عرض فيلم الصندوق الأسود بدور العرض السينمائي في مصر

تعرض دور العرض السينمائي المصرية حاليًا فيلم التشويق والإثارة فيلم الصندوق الاسود، وتدور أحداث الفيلم اقتحام غريبين منزل ياسمين في مهمة مصيرية لسرقة شيء هام، وتحاول ياسمين الهروب منهما بلا جدوى.

أبطال ومواعيد عرض فيلم "الصندوق الأسود"

يجمع فيلم الصندوق الأسود نخبة كبيرة من أهم وأبرز نجوم السينما المصرية، وهم الفنانة منى زكي والفنان محمد فراج.

وأبطال فيلم "الصندوق الأسود" بجانب منى زكى ومحمد فراج هم: مصطفى خاطر، شريف سلامة، أسماء جلال، عبدالرحمن حسن.

أماكن عرض فيلم "الصندوق الأسود" بالسينما

وفيلم "الصندوق الأسود" يُعرض في سينمات صن سيتي مواعيد 10.15 صباحًا، و1.15 مساءً، و3.15 مساءً، و6.15 مساءً، و9.15 مساءً، وسينما بلازا، (أمريكانا بلازا) في مواعيد 10 صباحًا، و1 مساءً، و3 مساءً، و6 مساءً، و9 مساء، وسينما جراند الغردقة في مواعيد 6 مساءً، و9 مساءً.

ويعرض الفيلم أيضًا في سينما جلاكسي سينبلكس مول العرب في مواعيد 10.15 صباحًا، و1.15 مساءً، و3.15 مساءً، و6.15 مساءً، و9.15 مساءً، وسينما مدينتي في مواعيد 10.15 صباحًا، و1.15 مساءً، و3.15 مساءً، و6.15 مساءً، و9.15 مساءً، وسينما كايرو فيستيفال سيتي في مواعيد 10.15 صباحًا، و1.15 مساءً، و3.15 مساءً، و6.15 مساءً، و9.15 مساءً، وفي سينما فوكس سيتي سنتر في مواعيد 1.15 مساءً، و3.15 مساءً، و6.15 مساءً، و9.15 مساء، في سينما فوكس مول مصر بمواعيد 1.15 مساء، و3.15 مساءً، و6.15 مساءً، و9.15 مساءً، وسينما فوكس سيتي سنتر ألماظة، في مواعيد 1.15 مساءً، 3.15 مساءً، و6.15 مساءً، و9.15 مساءً.

كما يعرض الفيلم في سينما سيني بلكس جرين بلازا في مواعيد 10.15 صباحًا، و1.15 مساءً، و3.15 مساءً، و6.15 مساءً، و9.15 مساءً، وفي سينما جالكسي في مواعيد 10.15 صباحًا، و1.15 مساءً، و3.15 مساءً، و6.15 مساءً، و9.15 مساءً، وفي سينما سيتي ستارز في مواعيد 10.15 صباحًا، و1.15 مساءً، و3.15 مساءً، و6.15 مساءً، و9.15 مساءً، وسينما بوينت 90.15، وسينما جولف سيتي مواعيد 10.15 صباحًا، و1.15 مساءً، و3.15 مساءً، و6.15 مساءً، و9.15 مساءً.