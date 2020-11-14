تحالفات ولقاءات جماهيرية لمرشحي مجلس النواب قبل جولة الإعادة بأسيوط

يكثف المرشحون المؤهلون لجولة الإعادة في انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب بمحافظة أسيوط من جولاتهم الانتخابية، بعقد اللقاءات العائلية أو المؤتمرات الجماهيرية في بعض القرى، خاصة مع قرب بدء فترة الصمت الانتخابي.

ففى الدائرة الأولى، تضم مركز ومدينة أسيوط، أعلن المرشحان المستقلان البدري ضيف، وتادرس قلدس، تحالفهما خلال انتخابات جولة الإعادة، في مؤتمر جماهيري حاشد، عقده النائب الأول بقرية الزاوية، بحضور الآخر، وحشد كبير من أبناء الدائرة.

من جانب آخر، عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز ديروط، اجتماعا للتنسيق لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، ودعم مرشحي الحزب اللواء يونس الجاحر، والنائب ابراهيم نظير، والدكتور حسام حلمي، وحمادة زهير، بحضور المرشحين الفائزين بالقائمة، وأعضاء مجلس الشيوخ.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات جولة الإعادة لمجلس النواب، المقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط، يبلغ مليون و766 ألفا و955 ناخبا، موزعين على 15 لجنة عامة، تضم 489 مركزاً انتخابياً، و636 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة، موزعة على 13 حيا ومركزا إداريا، بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.

في سياق متصل، عقدت أمانة العمال بالمحافظة مؤتمرا جماهيريا، في قرية علوان التابعة لمركز أسيوط، برئاسة عبدالناصر بكر، أمين عمال المحافظة، بحضور النائب المهندس ياسر عمر، أمين مستقبل وطن بالمحافظة، ومرشحي الدائرة الأولى محمد الدسوقي، ومجدي كريم، ومصطفى بدران"، وسط دعم كبير من القرية وعائلاتها.

وفى قرية موشا التابعة لمركز أسيوط، نظم آل الشاذلي بالقرية مؤتمرا لدعم مرشحي مستقبل وطن في الدائرة الأولى بحضورهم، وعرضهم برنامجهم الانتخابي على الحاضرين، وطالبوهم بتكثيف الدعم لجولة الإعادة.

وفي ختام المؤتمر، استمع المرشحون لتساؤلات الحاضرين ومشاكلهم، منها استكمال السجل المدني بموشا، واكد مجدى كريم على التوصل لحلها مع المسؤولين.