"مائدة مستديرة" بجامعة سوهاج لبحث مستجدات سوق العمل في ظل أزمة كورونا

ترأس الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، لقاء المائدة المستديرة مع أصحاب الأعمال والشركات، الذي نظمه مركز التطوير المهني UCCD بالجامعة، حول الحد من آثار جائحة كورونا على سوق العمل بمحافظة سوهاج، في قاعة مجلس الجامعة بالحرم القديم.

وحضر اللقاء الدكتور "أحمد سليمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ومصطفي عبدالخالق، نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، وسيد جبريل، مدير مركز التطوير المهني بالجامعة، وصبري صلاح الدين، مستشار رئيس هيئة تنمية الصعيد للمشروعات التنموية"، وأمل عبدالواحد، مدير مشروع مراكز التطوير بمحافظتي سوهاج وأسوان، بالإضافة إلى ممثلين عن 11 شركة.

وقال رئيس الجامعة، إن الاجتماع ناقش التغيرات الطارئة على طبيعة سوق العمل في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، ومدى تأثيرها على عملية التوظيف، لافتا إلى أن الجامعة لا تنفصل عن المجتمع ككل، بما فيه مجتمع الأعمال بقطاعاته المختلفة.

وأكد "عزيز" أن الجامعة تعمل جاهدة على خدمة مجتمع الأعمال، بالتواصل الدائم لربطها مع احتياجات سوق العمل؛ للتعامل مع الأزمة وللحفاظ على الانتاج، مضيفا أنه تم بحث نوعية الوظائف التي تؤثر سلبا في تغيير منظومة العمل، ومعرفة مدى قابلية الخريجين لاستخدام التكنولوجيا بكفاءة، وبالأخص وقت الأزمات.

من جانبه، قال الدكتور سيد جبريل، مدير مركز التطوير المهني بالجامعة، إن الاجتماع تناول أيضا التغييرات في سوق العمل بمحافظة سوهاج، بعد انتشار جائحة كورونا، وألقي الضوء على مبادرات المركز الذي تدعمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، لتأهيل الخريجين لسوق العمل، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات تعقد بصورة دورية منذ عام 2019 في الجامعات المختلفة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

يذكر أن جامعة سوهاج شاركت في الملتقى الأول للتوظيف، بمشاركة 15 مركز للتطوير المهني بـ10 جامعات حكومية، وحقق نجاحا كبيرا، رغم ظروف الجائحة.