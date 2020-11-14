إزالة فورية لـ12 تعديا على الأراضي الزراعية بالمنوفية

تُكثف الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنوفية، جهودها لمواصلة التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص، وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد، حفاظاً على حق الشعب وفرض سيادة القانون.

وأكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، تنفيذ إزالة فورية لـ12 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 825 م2، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع إدارة حماية الأراضى بضرورة المتابعة الدورية، لرصد أي مخالفات تعدٍ على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حزم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح المهندس أشرف الجمل، مدير مديرية الزراعة بالمنوفية، تنفيذ إزالة فورية لـ6 حالات تعدٍ علي الأراضي الزراعية على مساحة 490 م2 بقرى شنشور، ومنيل دويب التابعة لمركز أشمون، وإزالة حالة أخرى بعزبة الإصلاح على مساحة 47 م2 بالوحدة المحلية بزاوية الناعورة بمركز الشهداء، كما تم تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدٍ علي مساحة 20 م2 بناحية كفر سبك بمركز الباجور عبارة عن حديد وألواح صاج وتمت الإزالة بمعرفة المخالف تحت إشراف الوحدة الزراعية ، بالإضافة إلي إزالة حالة على مساحة 80 م2 بقرية جنزور بمركز بركة السبع، و3 حالات أخرى على مساحة 188م2 بمركز منوف، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين، وجاري المتابعة الدورية لرصد أى مخالفات جديدة وسرعة التعامل الفوري معها.

كما أشار مدير مدير الزراعة إلى أنه تم تنفيذ إزالة فورية لعدد 30 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 7 وحتي 13 نوفمبر الحالي على مساحة 18 قيراطًا و10 أسهم، وذلك بالتنسيق مع إدارة حماية الأراضى الزراعية والوحدات المحلية والأجهزة الأمنية بنطاق المحافظة.

من جانبه، أكد محافظ المنوفية على أنه لا تهاون فى حق الدولة، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بمواصلة التصدي بكل حسم للتعديات المخالفة، واستمرار إتخاذ الإجراءات القانونية لردع المخالفين والمتابعة المستمرة لمنع أى تعديات أو مخالفات فى المهد حفاظًا على هيبة الدولة.