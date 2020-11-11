وفاة أستاذ بجامعة المنوفية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا 

توفي الدكتور محمد أبو العاطي عبد العزيز، الأستاذ المساعد بكليه الطب بجامعة المنوفية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد .

ونعت كلية الطب جامعة المنوفية في بيان لها، اليوم، الفقيد الذى وافته المنية اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، سائلين الله سبحانه تعالي ان يتغمده برحمته و يسكنه فسيح جناته و أن يجعل فترة مرضه في ميزان حسناته.

وأضافت كلية الطب في بيانها: "يتقدم جميع منسوبي كلية الطب جامعة المنوفية، الأستاذ الدكتور عميد الكلية و السادة الوكلاء و المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية و رؤساء الأقسام و أعضاء هيئة التدريس و الطلاب و أعضاء الجهاز الإدارى بخالص المواساة و العزاء لجميع أفراد أسرة الفقيد و جميع أعضاء قسم الباثولوجى و جميع طلابه و محبيه" .

علي صعيد متصل، أكد الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا غير مقلق حتى الآن، مضيفا أن معدلات الإصابة داخل المحافظة مستقرة ولم تشهد زيادة في الإصابات خلال الفترة الأخيرة .