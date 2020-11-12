محافظ المنوفية: رفع 18 ألف طن تراكمات قمامة خلال أسبوع

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، رفع 18 ألفا و350 طن مخلفات وتراكمات قمامة بنطاق المحافظة، في الفترة من 4 حتى 10 نوفمبر الحالي، مشددا علي رؤساء الوحدات المحلية والأحياء بضرورة إاستمرار شن الحملات المكثفة والتعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة كافة، للحد من انتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظا على المظهر الحضاري.

يأتي هذا في إطار الخطة المتكاملة لمحافظة المنوفية، بشأن الارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين البيئة.

وتواصل الوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، تكثيف حملات النظافة، بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع لرفع مخلفات الهدم وتراكمات القمامة كافة، أولا بأول، ونقلها إلي المدفن الصحي، منعا لانتشار الأمراض المزمنة، وحفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح محافظ المنوفية، أنه رفع 950 طنا تراكمات قمامة بحي شرق شبين الكوم، و1490 بحي غرب شبين الكوم، و1685 بمركز شبين الكوم، و1990 بمركز ومدينة أشمون، و2170 بمركز ومدينة منوف، و1550 بمركز ومدينة الباجور، و1820 بمركز ومدينة قويسنا، و1500 بمركز ومدينة بركة السبع، و 2615 بمركز ومدينة تلا، و 1445 بمركز ومدينة الشهداء، و585 بمدينة سرس الليان، و550 بمركز ومدينة السادات.

في سياق منختلف، قال اللواء إبراهيم أبو ليمون، إنه بالتنسيق مع البنك الأهلي المصري فرع شبين الكوم، خصصت ماكينة صراف آلي بالحديقة الموجودة أمام الفرع الرئيسي بمدينة شبين الكوم، مصممة خصيصا لذوي الهمم.