في عيد ميلاد الشقية.. لبلبة وعادل إمام أشهر ثنائي في عالم الفن

على مدار مشوار حياتها استطاعت الفنانة لبلبة أن تحفر اسمها داخل الوسط الفني، الذي بدأته وهي طفلة صغيرة في خمسينيات القرن الماضي في عدد من الأفلام أشهرها 4 بنات وظابط، أمام نعيمة عاكف وأنور وجدي، وقلدت خلاله عددا من الفنانين، والمشاركة بالغناء مع نعيمة عاكف.

لبلبلة التي تحتفل بعيد ميلادها اليوم، 14 نوفمبر، شكلّت ثنائيًا ناجحًا مع الفنان عادل إمام، والذي بدأ المشوار سويًا بالأدوار المساعدة في ستينيات القرن الماضي وصولًا للبطولة المطلقة.

قدمت لبلبة مع عادل إمام نحو 11 فيلما سينمائيا، وعمليين دراميين وهما صاحب السعادة عام 2014، ومأمون وشركاه عام 2016، وفي يوم ميلاد لبلبة، ترصد "الوطن" أهم الأفلام التي جمعت الشقية والزعيم.

إجازة بالعافية

عام 1966 شاركت لبلبة الفنان عادل إمام، فيلم إجازة بالعافية عام 1966، بطولة فؤاد المهندس، محمد عوض، شويكار، من إخراج نجدي حافظ، تأليف عبدالغني نجدي وحسن حامد.

برج العذراء

عام 1970 قدمت لبلبة وعادل إمام، فيلم برج العذراء بطولة ناهد رشدي، صلاح ذو الفقار، تأليف فاروق سعيد، إخراج محمود ذو الفقار.

شيء من الحب

ومع الفنان نور الشريف، وسهير رمزي، قدمت لبلبة مع عادل إمام فيلم شيء من الحب عام 1973، عن سينتريو وحوار علي الزرقاني، وإخراج أحمد فؤاد.

24 ساعة حب

عام 1974 قدمت لبلبة مع عادل إمام فيلم 24 ساعة حب، بطولة سهير رمزي، حسن يوسف، إخراج أحمد فؤاد، سيناريو وحوار فاروق سعيد.

مغامرون حول العالم

وفي فيلم مغامرون حول العالم عام 1978 شاركت لبلبة، عادل إمام، بطولة سمير غانم، ناهد شريف، من إخراج محمود فريد، وسيناريو وحوار فيصل ندا.

البعض يذهب للمأذون مرتين

عام 1978 شاركت لبلبة، عادل إمام بطولة فيلم البعض يذهب للمأذون مرتين، بطولة نور الرشيف، ميرفت أمين، سمير غانم، من إخراج محمد عبدالعزيز، تأليف فاروق صبري.

خلي بالك من جيرانك

قامت لبلبة بدور البطولة المطلقة مع عادل إمام عام 1979 من خلال فيلم خلي بالك من جيرانك، من إخراج محمد عبدالعزيز، تأليف فاروق صبري، بطولة فؤاد المهندس، مديحة يسري، ميمي جمال، وحيد سيف.

عصابة حمادة وتوتو

نجحت لبلبة مع عادل إمام في تقديم فيلم عصابة حمادة وتوتو عام 1982، من إخراج محمد عبدالعزيز، تأليف أحمد صالح.

احترس من الخط

عام 1984 قدمت لبلبة مع عادل إمام فيلم احترس من الخط، إخراج سمير سيف، سيناريو وحوار شريف المنياوي.

عريس من جهة أمنية

وفي عام 2004 شاركت لبلبة الفنان عادل إمام، فيلم عريس من جهة أمنية، تأليف يوسف معاطي، إخراج علي إدريس، بطولة حلا شيحة، شريف منير.

حسن ومرقص

شاركت لبلبة، الفنان عادل إمام عام 2008 فيلم حسن ومرقص، بطولة عمر الشريف، هناء الشوربجي، شيري عادل، إخراج رامي إمام، تأليف يوسف معاطي.