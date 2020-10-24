لبلبة: حياتي كلها مهرجانات وحضرت 18 دورة من مهرجان كان

قالت الفنانة الكبيرة لبلبة، إن حياتها كلها كانت عبارة عن مشاركة في مهرجانات، لافتة إلى أنها حضرت 18 دورة من مهرجان كان لمشاهدة الأفلام، وكانت تشاهد في المرة الواحدة ما يقرب من 30 أو 40 فيلما، موجهة رسالة إلى الفنانين الشباب وقالت: "متتغروش".

وأضافت "لبلبة" في لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، في حلقة خاصة عن مهرجان الجونة، الجمعة، على قناة "ON" الفضائية، أنها كانت تستفيد كثيرا من حضور المهرجانات، والتغيير الذي حدث في أفلامها بعد فيلم "الشيطانة التي أحبتني"، جاء من أنها تعلمت ضرورة أن يغير الفنان أدوراه التي يؤديها في مرحلة سنية معينة.

وتابعت، أن أفلامها كانت تعرض في المهرجانات، وعلى سبيل المثال فيلم "ليلة ساخنة" ذهبت به إلى 14 مهرجانا، ومنها بيونج يانج، والصين، وغيرها من البلدان، بالإضافة إلى أفلام أخرى لها شاركت في مهرجانات.

وأشارت، إلى أنها تحب مدينة الجونة، وترى أنها مختلفة ولها شكل مختلف، مؤكدةً أنها السنة الماضية اعتذرت عن 9 أعمال، وبعد انتشار بعض الأحاديث عنها وأنها لا تقبل أي أعمال، قبلت أحد الأعمال وهو "العميل صفر"، ودورها في هذا الفيلم مختلف، وسيكون مفاجأة، لافتة إلى أن الفيلم من النوع الكوميدي ولكن الذي يعتمد على كوميديا الموقف: "قبلت الفيلم بعد ما اتقال لي إن في كلام طلع عليّ وطلع عليّ سمعة إني مش بقبل بأي حاجة".

ولفتت إلى أنها لا تشارك حاليا في أي عمل درامي، لأنها لم تجد العمل الذي يجذبها، مشددة: "لازم اختار بعناية، لأن الجمهور لما يشوف اسمي على أي عمل بيكون عارف إنه هيشوف عمل مختلف".

ووجهت رسالة إلى الفنانين الشباب وقالت: "متتغروش، ويجب أن تخلصوا للمهنة"، لافتة إلى أنها نسيت الكثير من الأمور في حياتها بسبب الفن، وخلال حياتها عملت 86 فيلما، و268 أغنية، بالإضافة إلى المسرحيات، موضحة أنها تعمل في الفن منذ كان عمرها 5 سنوات.