"رسالة" تهدي جهاز تنفس لحضانات مستشفى أسوان الجامعي

في مبادرة إنسانية، قامت جمعية رسالة للأعمال الخيرية بالتبرع بجهاز "السيباب" الخاص بحضانات الأطفال لمستشفى أسوان الجامعي، وذلك بعدما لوحظ وجود نقص لهذا الجهاز الحيوي بالمستشفى، والذي يساهم في منع انسداد مجرى الهواء أثناء النوم، ويعد من الأجهزة التكنولوجية الحديثة ذات الكفاءة والجودة العالمية.

من جانبه، أشاد اللواء أشرف عطية بالدور المجتمعى المتميز الذى تقوم به جمعية رسالة وغيرها من الجمعيات والمؤسسات الخيرية لدعم الجهود الحكومية، بما يصب فى مصلحة المواطنين بتوفير الإمكانيات والمعدات الضرورية لأداء الخدمة الصحية بجودة عالية، مشدداً على أن هذا الجهاز تم تسليمه إلى إدارة المستشفى الجامعي، حيث سيقوم شخصياً بمتابعة تشغيله وصيانته.

وكشف محافظ أسوان عن أن منظومة التأمين الصحي الشامل ستساهم في القضاء نهائياً على المشاكل والمطالب الجماهيرية الخاصة بأجهزة حضانات الأطفال، حيث سيتم زيادة الحضانات إلى 243 جهازًا بدلًا من 180، بجانب زيادة أجهزة التنفس الصناعي للحضانات من 15 إلى 91 جهازًا.