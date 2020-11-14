رامي جمال لمتابعيه عن طرح أغنيته الجديدة: "اتقلوا تاخدوا حاجة نضيفة"

طلب الفنان رامي جمال، من متابعيه عدم الغضب منه بسبب عدم طرح أغنيته الجديدة حتى هذه اللحظة.

وكتب رامي جمال، عبر حسابه بموقع انستجرام، قائلًا: "لكل اللي زعلانين إني متأخر في نزول الغنوة، أحب أقولكم اتقلوا تاخدوا حاجة نضيفة".

وفي الساعات الماضية كشف الفنان رامي جمال، من خلال حسابه بموقع التغريدات القصيرة تويتر، عن كلمات أغنيته الجديدة المرتقب طرحها والتي تنتمي للون الحزين.

ومن بين كلمات الأغنية الجديدة حسب ما نشرها رامي جمال "تباني من بعيد أحلى ياريت ما تقربيش تاني.. أقله وأنت غايبة ساعات بحس إن أنت وحشاني".

ومع تفاعل المتابعين مع رامي جمال، وتأكيدهم على شغف انتظار طرح الأغنية الجديدة، قال رامي جمال "هنكد عليكم"، ليأتيه الرد من بعض المتابعين: "براحتك.. نكد علينا براحتك يافنان، في انتظارك".

وانتهى رامي جمال، من تسجيل أغنيته الجديدة "لسه الكلام زعلان"، التي يطرحها بعد فترة من الغياب، وهى من كلمات جمال الخولي، ومن ألحانه، وتوزيع أحمد إبراهيم، ووتريات سعيد كمال.

وفي الأشهر الماضية طرح رامي جمال ألبوم "أنا لوحدي"، والذي تعاون فيه مع عدد الشعراء أبرزهم تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وأحمد المالكي، وشادي نور، وأحمد عرفان، ورقية عبدالعزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة.

كما تعاون رامي جمال، مع عدد من الملحنين في ألبوم "أنا لوحدي"، أبرزهم بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين، وشارك رامي جمال، في الألبوم كملحن، حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.

وسبق وشارك رامي جمال، الفنانة إليسا، في ألبومها الجديد "على حس حكايتنا"، وهي أول أغنية يكتبها رامي جمال ويلحنها، ومن توزيع وسام عبد المنعم.

وكان التوزيع الموسيقي لأغاني ألبوم "أنا لوحدي" لكل من توما، ونادر حمدي، وشريف مكاوي، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربي، ووسام عبدالمنعم، وكريم عبدالوهاب.