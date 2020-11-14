العناني: اكتشاف أكثر من 100 تابوت و40 تمثالا بسقارة والعمل لم ينتهِ

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن منطقة سقارة لم تبح عن 1% من الآثار الموجودة بها، ومتوقع اكتشاف مقابر آدمية وحيوانية في كل بقاعها في أي فترة زمنية نتوقعها، وهي منطقة ثرية جدا، وهي أحد أجزاء مدينة منف عاصمة مصر الأولى، مؤكدا أن سقارة لا تقل أهمية أثريًا عن الجيزة، لأنها كنز.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن كشف أثري جديد في سقارة، أن الاكتشاف الجديد يقع في نفس النقطة التي جرى الكشف عن الحيوانات المقدسة و59 تابوتا أثريا، لافتا إلى أن منطقة سقارة تحتوي على الهرم المدرج أول بناء حجري متكامل في العالم.

وتابع: "اليوم مش نهاية الكشف، هنيجي تاني ونعلن استكمال الكشف"، لافتا إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي زار المنطقة منذ 3 أسابيع عقب الإعلان عن الكشف بأسبوعين، كما أن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري أرسل له فيديوهات توضح الاكتشافات التي تضمن أقنعة مذهبة والعديد من التوابيت الأثرية أكثر مما توقعناه، حيث بلغ عددهم أكثر من 100 تابوت ليس من ضمنها الـ59 تابوتا المكتشفة منذ فترة، مؤكدا أن العمل لم ينتهِ.

وأوضح أن التوابيت الجديدة وعددها أكثر من 100 تابوت ترجع للعصر المتأخر والبطلمي، كما جرى الكشف على أكثر من 40 تمثالا لمعبودات وماسكات جنائزية، منها ما هو مذهب، لافتا إلى أن الاكشافات كانت تتواجد في 3 آبار.