أولها "النور".. 10 أحزاب تخرج "صفراً" من انتخابات النواب بالدقهلية

خرجت 10 أحزاب سياسية، خاضت الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب في محافظة الدقهلية، "صفر اليدين"، حيث لم يتمكن حزب "النور" الوصول بمرشحه الوحيد في دوائر المحافظة إلى جولة الإعادة، بعدما جاء في الترتيب الـ13 على مستوى دائرة مركز المنصورة، المخصص لها مقعدان، حسبما أظهر الحصر العددي لنتائج عمليات الفرز بالمحافظة.

وخاض انتخابات مجلس النواب في الدقهلية 55 مرشحاً يحملون الصفة الحزبية، بينهم 6 أحزاب دفعوا بمرشح واحد فقط، هي "النور"، و"التحرير المصري"، و"مصر القومي"، و"الحركة الوطنية المصرية"، و"الريادة"، و"المصريين".

وتمكنت 4 أحزاب فقط من الوصول بمرشحيها إلى جولة الإعادة، والتي ستجري يومي 7 و8 ديسمبر المقبل، وهي أحزاب "مستقبل وطن"، وكان له نصيب الأسد في عدد المرشحين الذين سيدخلون جولة الإعادة، بعدد 10 مرشحين، يليه حزب "الشعب الجمهوري"، بعدد 3 مرشحين، وتساوى كل من حزبي "المؤتمر" و"الوفد الجديد"، بواقع مرشحين اثنين لكل منهما، يخوضون جولة الإعادة.

وينافس في جولة الإعادة 17 مرشحاً يحملون الصفة الحزبية، في مواجهة 25 مرشحاً مستقلاً، ليصل عدد المتنافسين في جولة الإعادة 42 مرشحاً، يتنافسون على 21 مقعداً، في في 10 دوائر انتخابية، بالنظام الفردي.

وخسر جميع مرشحي حزب "حماة الوطن"، وعددهم 7 مرشحين، من الجولة الأولى، بما فيهم النائب محمد أسامة أبو المجد، والذي خاض معركة قوية في دائرة دكرنس، وحل في الترتيب الثامن بين أقوى مرشحي الدائرة، المخصص لها 3 مقاعد، ويخوض الإعادة بها 6 مرشحين، وبالمثل خسر المرشح رضا جبر الديهي، في دائرة مركز المنصورة، وكان المرشح الوحيد لحزب النور بالدقهلية.

وحافظ حزب "مستقبل وطن" على وجوده بـ10 مرشحين يخوضون الإعادة، من بين 17 مرشحاً دفع بهم الحزب في الجولة الأولى من الانتخابات، فيما خسر مرشح واحد لحزب "الشعب الجمهوري"، من بين 4 مرشحين دفع بهم في الانتخابات، ونجح "المؤتمر" بمرشحين من بين 6 مرشحين خاضوا الجولة الأولى، أما "الوفد الجديد" فلم يتمكن سوى اثنان فقط من مرشحيه، الوصول للإعادة من بين 9 مرشحين، دفع بهم الحزب في الانتخابات.

وتعلن الهيئة العليا للانتخابات غدا الأحد، نتائج انتخابات الجولة الأولى بمحافظات المرحلة الثانية، والتي لم يتمكن أي مرشح بمختلف دوائر محافظة الدقهلية من الحصول على الأغلبية المطلقة لتحقيق الفوز، وبالتالي من المتوقع أن تعلن الهيئة عن وصول 42 مرشحاً لجولة الإعادة على 21 مقعداً بالمحافظة.