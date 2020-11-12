"لم ينجح أحد".. خسارة 13 مرشحة بانتخابات مجلس النواب في النظام الفردي

خسرت 13 سيدة في الدوائر الـ4 بمحافظة أسوان، من الجولة الأولى في انتخابات مجلس النواب، ولم يستطعن الوصول لجولة الإعادة، ولكن حصل العديد منهن على أصوات الآلاف من الناخبين أو الناخبات، الذين يؤمن بدورهن الخدمي والمجتمعي بالمحافظة.

وعلى الرغم من أن النائبة منى شاكر فازت في الدورة الماضية، فإن هذه الانتخابات قضت على آمال أي واحدة منهن في الحصول على مقعد بالنواب بالنظام الفردي.

ففي الدائرة الأولى "أسوان- دراو"، خسرت كل من فاطمة كريم، ونوسة عبدون، وكوثر شحات، ووفاء عشري، وداليا سامي، وكريمة بكار.

وخسرت في الدائرة الثانية "كوم أمبو"، نجوى محمود عثمان، وفي الثالثة، مقرها "نصر النوبة"، خسرت منى محمد خليل الشوربجي، وفي "الرابعة" تنازلت ابتسام حراجي، وخسرت لواحظ عبدالخالق، وشوق حسين، وياسمين أبو رباب، وهدى الطيب.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت أسماء المرشحين الـ10 الذين سيخوضون جولة الإعادة في أسوان، التي تضم الدوائر الـ4: "أسوان - دراو، وكوم أمبو، ونصر النوبة، وإدفو"، لحصد 5 مقاعد فردية في جولة الإعادة.

وتكون الإعادة في الدائرة الأولى، التي تشمل "مدينة أبو سمبل السياحية، قسمي أول وثاني أسوان، مركز أسوان، مركز ومدينة دراو"، بين كل من اللواء أحمد محمد صالح، مرشح حزب حماة الوطن، واللواء جودت عبدالجبار، مرشح حزب الشعب الجمهوري، والنائب السابق جابر أبو خليل، مرشح حزب مستقبل وطن، وجلال أبو الحسن، مرشح حزب مستقبل وطن.

وفي الدائرة الثانية، مقرها مركز ومدينة كوم أمبو، الإعادة بين خالد رضوان، مرشح حزب مستقبل وطن، ونادر صلاح العمدة، مستقل.

أما الدائرة الثالثة، مقرها مركز ومدينة نصر النوبة، الإعادة بين أيمن فؤاد، مرشح مستقل، والنائب ياسين عبد الصبور، مرشح مستقل.

وفي الدائرة الرابعة، مقرها مركز ومدينة إدفو، الإعادة بين علي البدري الملاوي، مرشح حزب مستقبل وطن، والدكتور عبدالغفار الضيفي، مرشح حزب التجمع الوطني التقدمي.