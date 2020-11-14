الطقس السيئ يحرم مرشحي البحيرة من الدعاية الانتخابية

في الوقت الذى اشتعلت فيه الصراعات الانتخابية بدوائر محافظات الجمهورية، انخفضت الدعاية بدوائر محافظة البحيرة بنسبة كبيرة، وكان الطقس السيئ السبب الرئيسي في إلغاء العديد من المؤتمرات والمسيرات الانتخابية، تحديداً فى المدن والمراكز الساحلية، التي شهدت موجة أمطار وبرودة خلال الأيام السابقة.

وشهدت دوائر كفر الدوار وإدكو ورشيد والمحمودية وأبو حمص موجة من الطقس السيئ خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما أثر على حركة المرشحين، وتنفيذ الدعاية الخاصة بهم، ففي كفر الدوار انخفضت المسيرات الانتخابية بنسبة 100%، واكتفى غالبية المرشحين بعقد مؤتمرات في الأماكن المغلقة، وتم تنفيذ المؤتمرات الانتخابية بالقرى والنجوع.

وفي رشيد وإدكو، أدى غرق الشوارع بمياه الأمطار إلى تقليص الدعاية الانتخابية، وتلاحظ ذلك بعد اختفاء سيارات دعم المرشحين، التي كانت تحمل مكبرات الصوت وتجوب بها الشوارع، في الوقت الذي لجأ فيه بعض المرشحين إلى عقد اجتماعات موسعة مع كبار العائلات، سعياً لبناء تحالفات تضمن لهم الفوز خلال جولة الإعادة.

وفي دائرة أبو المطامير، تسببت الرياح الشديدة في سقوط لافتات العديد من مرشحي جولة الإعادة بالدائرة، التي تضم مركزي أبو المطامير وحوش عيسى، كما أسقطت الرياح بوابات الدعاية والفراشة الخاصة بالمرشحين، وهو ما اشتكى منه أهالي المركز، مؤكدين أن إصابات قد تحدث بسبب ذلك، فيما قامت الوحدة المحلية بإزالة جميع الدعاية التي تشكل خطراً على المارة بالشوارع.

وأعلن رؤساء اللجان العامة بالدوائر التسعة بمحافظة البحيرة، نتيجة فرز الأصوات باللجان الانتخابية بمدن ومراكز المحافظة، مشيرين إلى أن النتيجة النهائية التي ستحدد الشكل النهائي لانتخابات الإعادة، ستقررها اللجنة العامة بعد إضافة أصوات المصريين بالخارج.