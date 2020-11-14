"التضامن" تنقل شابا من ذوي الهمم لدار رعاية: ألّف كتابا ويقيم بالشارع

توجه فريق التدخل السريع، في إطار توجيهات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بسرعة الاستجابة للحالات الإنسانية، لمكان تواجد شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بأحد شوارع القاهرة لتقديم المساعدة له.

وأكدت وزارة التضامن، فى بيان لها، منذ قليل، أن ذلك تم بعد تداول قصته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تبين لفريق التدخل السريع أن الشاب يدعى "م.ع"، ويبلغ من العمر 23 عامًا من ذوي الاحتياجات الخاصة من محافظة أسيوط، ويقيم في أحد شوارع القاهرة منذ ثلاث سنوات، ويتقاضى معاش تكافل وكرامة وقدره 430 جنيهًا.

الشاب أصدر كتابًا بعنوان "لا تقل عني معاق"

وذكر الشاب أن الأم والأب وإخوته الأربعة موجودون بمحافظة أسيوط، ويقوم بزيارتهم كل أسبوعين، وأنه يقوم ببيع المناديل بالشارع، مشيرًا إلى أنه قام بتأليف كتاب تحت عنوان "لا تقل عني معاق" بتاريخ 21 يونيو الماضي، وصادر من دار الكتب المصرية.

وذكر أنه يحتاج لمكان للإقامة، ومبلغ من المال لطباعة طبعة ثانية من الكتاب، واستكمال تعليمه، وكذلك مساعدة أحد الأخصائيين له في تأليف الكتب.

وعلى الفور، قام فريق التدخل السريع بنقله لدار "معانا لإنقاذ إنسان"، بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي لتلقي كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية.

من جانبها، قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنَّ مؤسسات الكبار بلا مأوى، تسهم في حل أزمة كبيرة، خاصة مع قرب حلول فصل الشتاء وسوء الأحوال الجوية.

وأكدت أنَّ عدد مؤسسات كبار بلا مأوى في مصر يبلغ 19 مؤسسة على مستوى الجمهورية، من بينها مؤسسات لسيدات بلا مأوى، ومؤسسات لرجال بلا مأوى ومؤسسات تضم سيدات ورجال بلا مأوى ومسنين في الوقت ذاته، وتشارك المؤسسات الأهلية بالتأثيث، وذلك بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي.