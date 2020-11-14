مدير "حياة كريمة": 40 مليار جنيه تكلفة التدخلات في ألف قرية مستهدفة

قال الدكتور خالد عبد الفتاح مدير مبادرة "حياة كريمة" بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الـ1000 قرية المستهدفين في المبادرة، مُرتبين تنازليا حسب نسب الفقر، مشيرا إلى أنه كل عام يتم التوافق بين الشركاء بالوزارات الشريكة الأساسية على حجم العمل.

وأضاف مدير المبادرة فى حواره لـ"الوطن"، أن الجهاز المركزي للإحصاء يجمع بياناته كل 5 سنوات، وعند عمل خرائط فقر جديدة يتم العمل عليها، مؤكدا أن الرئيس أصدر توجيهات بتسريع وتيرة العمل فى الألف قرية المستهدفة.. وإلى نص الحوار:

بداية ما الدور الرئيسى لوزارة التضامن الاجتماعى داخل قرى حياة كريمة؟

- تعمل جميع الوزارات والهيئات الحكومية، بتنسيق من وزارة التنمية المحلية على مشروعات البنية التحتية والمؤسسات الخدمية داخل القرى المستهدفة، وتتولى وزارة التضامن استهداف الأسر والفئات الأولى بالرعاية داخل هذه القرى، والتضامن منوط بها تولى التدخلات المعنية بالأسر الأولى بالرعاية داخل هذه القرى، وهناك مشروعات بنية تحتية ومؤسسات خدمية تعود استفادتها على جميع سكان القرية، فتدخلات وزارة التضامن ليست متاحة لكل السكان، وإنما متاحة للأسر المستحقة والأولى بالرعاية، والتضامن بالشراكة مع مؤسسات أهلية تدخل القرية للبحث عن الأولى بالرعاية المستحقين للخدمات، والزامهم بمجموعة من الإشتراطات ومعايير الاستحقاق.

هل يتم استهداف كل مستفيدى تكافل وكرامة فى قرى حياة كريمة؟

- نسترشد بقاعدة بيانات تكافل وكرامة، وليس هناك مايمنع سواء مستفيد أو غير مستفيد، وفى قاعدة البيانات هناك أشخاص أقل من خط الفقر مستفيدين من الدعم النقدى، وهناك أعلى من خط الفقر قليلا وتم رفضهم فى الدعم، لكنهم مسجلين فى قاعدة البيانات ومستهدفين فى المبادرة، ووزارة التخطيط تتيح مخصصات لمشروعات الخطة الاستثمارية المتعلقة بكل الأصول المملوكة للدولة من طرق وصرف وكهرباء ومدارس، والوحدات الصحية ومراكز الشباب، وكلها أصول مملوكة للدولة ، فهى تعمل على مشروعات الخطة الإسستثمارية عند كل الوزارات فى حياة كريمة، التخطيط هى التى تدرس وتتيح، فتضع فى موازنة التضامن، مثل انشاء وحدات اجتماعية، بينما تتابع التنمية المحلية مع كل هذه الوزارات والأجهزة الحكومية خطتها لهذا العام فى حياة كريمة، وتبدأ عمل مرآه موحدة لقرى حياة كريمة فى مجالات الصحة والأبنية التعليم ومتابعة موقف تنفيذى شهرى.

اختيار القرى وفقا لبيانات المركزى للتعبئة العامة والإحصاء .. و لم يتدخل فيه أى عنصر بشرى

* ماعدد الأسر المستفيدة من مبادرة حياة كريمة ؟

- المستهدفين من المبادرة فى 143 قرية ، 388 أسرة أى نحو مليون و700 ألف فرد، والبيانات تم الإتفاق والاستقرار عليها فى ضوء بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، نظرا لأنه جهاز محايد حكومى، لديه قاعدة بيانات خاصة بخرائط الفقر فى مصر، واختيار القرى لم يدخل فيه أى عنصر بشرى ، لامحافظ ولا أعضاء مجلس النواب، وليس هناك فضل لأى شخص ، فالمبادرة اعتمدت فى استهداف القرى على معايير علمية وموضوعية حديثة، كما أن البيانات اعتمدت على مفهوم الفقر متعدد الأبعاد ، فقياس الفقر لايرتكن فقط للفقر النقدى والإقتصادى ، ويعتمد على أبعاد آخرى خاصة بخصائص السكان فى الصحة، التعليم ، العمل وظروف المعيشة وخلافه، وفى شق الخدمات الصحية تم تنظيم 284 قافلة طبية فى المرحلة الأولى، استفاد منهم 111 ألف مستفيد من الفحص الطبى وتوفير علاج مجانى، واجراء عمليات عيون، و12 ألف جراحة عامة ، و18 ألف نظارة طبية موجهة بالدرجة الأولى لطلبة المدرسة للإكتشاف المبكر للإعاقات البصرية، وتم توزيع 18 ألف نضارة طبية.

متى سيتم الإنتهاء من تدخلات حياة كريمة بـ1000 قرية المستهدفة ؟

- نهاية العام المالى 2023- 2024، و الـ1000 قرية مُرتبين تنازليا حب نسب الفقر، وكل عام يتم التوافق بين الشركاء بالوزارات الشريكة الأساسية على حجم العمل هذا العام، والجهاز المركزى للإحصاء يجمع بياناته كل خمس سنوات، وعند عمل خرائط فقر جديدة يتم العمل عليها، وصدرت توجيهات رئاسية بتسريع وتيرة العمل فى الألف قرية المستهدفة ، وفى ضوء شغل السنة الأولى والميزانية التقديرية للسنة الثانية، سيتم صرف 13 مليار جنيه، حيث تم صرف 3 ونصف مليار فى السنة الأولى بالتعاون مع الوزارات الشريكة، والمرحلة الثانية وزارة التخطيط مع التنمية المحلية طلبوا 8 مليارجنيه، وبدأوا اتاحة مخصصات، والتضامن طلبت مليار ونصف ، تساهم فيهم الجمعيات بـ150 مليون جنيه، ووارد أن يكلف الـ1000 قرية نحو40 مليار جنيه "، و هذه المبالغ لم يتم توجيهها للقرى الأكثر احتياجا من قبل، لا بهذه المدة الزمنية القصيرة ولا بهذه الجدية فى العمل ولا فى نظم المتابعة .

أعطينا توجيهات للمقاولين العاملين بالقرى بإعطاء الأولوية لأبناء القرى المستفيدة

ماذا عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة ؟

- التضامن تنفذ خدماتها بالشراكة مع جميعات ومؤسسات أهلية، 23 جمعية فى السنة الأولى شاركوا معنا وتم توزيع القرى عليهم ، لدراسة احتياجات القرية المستهدفة، وعمل خطة وموازنة وخطة زمنية وقائمة بالأسر المستحقة، واعتماد الوحدة المحلية لهذه القائمة ، حتى لايكون عليها مخالفات ، والجمعيات تساهم بنسب فى تمويل الموازنة، فالسنة الأولى كانت تتراوح بين 17 % إلى 20%،والسنة الثانية وزيرة التضامن وجهت بتقليل مساهمة نسب الجمعيات نظرا لأن الأعباء التى تحملتها الجمعيات فى 2020 كانت كبيرة من مساندتهم لتداعيات طقس سئ، واعادة اعمار منازل، وتداعيات كورونا ، كما أن ايراد التبرعات بدأ يقل، الجمعيات تنفذ وتمول ، وهناك جمعيات تفرش بيوت على حسابها، ومنازل حالتها تستلزم الإزالة واعادة البناء، وأعطينا توجيهات للمقاولين العاملين بالقرى بإعطاء الأولوية لأبناء القرى المستفيدة ، وخاصة فى المشروعات كثيفة العمل مثل شبكة صرف ومشروعات بنية تحتية ، وأى جمعية لديها استعداد فى المشاركة " أهلا وسهلا بها" ، ولدينا 26 جمعية جديدة ترغب فى المشاركة بخلاف 23 المشاركين فعليا.

مامتوسط موازنة القرية الواحدة المستهدفة ؟

- متوسط موازنة القرية فى السنة الأولى يصل إلى 3.8 مليون، وهناك قرى قد تصل إلى 7 مليون وقرى آخرى قد تكون أقل ، والجمعيات المشاركة لابد أن يكون لديها نظام مالى جيد للتعامل مع ادارة موازنات بهذا الشكل، لأن الجمعية قد تعمل فى 4 قرى على الأقل .

أفقر قرية هى تجمع أم عشيرة بوادى العلاقى فى أسوان تليها قرية الحبيلات فى قنا

ماذا عن نسب الفقر فى القرى المستهدفة؟

- نعمل على قرى ريفية بها معدلات فقر مختلفة، فالقرية رقم 1000 نسبة الفقر بها 55% ، وهناك قرى نسب الفقر بها 91% ، وأفقر قرية هى تجمع أم عشيرة تابع لقرية وادى العلاقى فى أسوان ، يليها قرية الحبيلات فى قنا يتجاوز الفقر بها 90%، يليها قرية شقلقيل فى أسيوط 89,9 ، والألف قرية بهم 2مليون و800 ألف أسرة ، بما يعادل 12 مليون مواطن، كل ادارات التخطيط بالوزارات لديها قائمة بقرى حياة كريمة ، ودراسة احتياجاتها ، وعملية استهداف توفير الخدمات تتحسن عام بعد الآخر، وفتحنا تنفيذ الأعمال فى كل القرى المستهدفة حتى السنة الخامسة، كما أن هناك جمعيات ستنفذ مكاتب لها داخل القرى، 143 قرية فى المرحلة الأولى كانوا موزعين على 11 محافظة ، كان منهم 15 قرية فى الوجه البحرى"8 فى البحيرة، قرية فى الدقهلية ، قرية فى القليوبية، و5 فى مرسى مطروح " ، وباقى 143 فى محافظات الوجه القبلى بدءا من المنيا حتى أسوان .

ماهى المحافظات التى يتم اجراء تدخلات المرحلة الثانية بها؟

- قرى المرحلة الثانية موزعة على 14 محافظة ، والبحيرة مشاركة فى المرحلة الثانية ب17 قرية، والاسماعيلية بقريتين، ومستهدفين 300 ألف أسرة مستفيدة من الدعم النقدى فى قرى المرحلة الأولى والثانية بحياة كريمة، من وقت الربط الشبكى لقواعد البيانات فى الدولة، تم تنقيح مستفيدى تكافل وكرامة بدرجة أكبر، وخاصة بعدما تم الربط مع التأمينات والتموين وغيرهما من الوزارات ، فالربط أظهر بيانات كانت مختفية، وباب التقديم للحصول على الدعم النقدى مفتوح طول السنة فى القرى التى يتم العمل بها، مجموع المرحلتين 375 قرية السنة الأولى 143 ، والسنة الثانية 232 قرية ، وهناك قرى سكانها ليس لديهم أوراق ثبويتة ولا شهادات ميلاد، ويتم بحثها لإنشاء وحدات اجتماعية، والتنمية المحلية مع وزارة التخطيط مخصصاتهم يتم صرفها من الباب السادس للموازنة العامة للدولة، لأنها استثمارات على أصول تملكها الدولة ، والعائد يعود على كل السكان ، بينما اسستثمارات التضامن يتم اتاحتها من الباب الرابع يصٌرف للأسر المستحقة، ينطبق عليهم شروط الاستحقاق لهذا الدعم .