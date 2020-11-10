الكشف على 1268 مريضا في الفيوم ضمن "حياة كريمة"

أعلنت محافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، توقيع الكشف الطبي على 1268 مريضًا ضمن فعاليات القافلة الطبية المجانية التي نظمتها مديرية الصحة والسكان بمركز طامية، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" لتقديم الخدمات العلاجية والصحية للمواطنين.

وأشارت الدكتورة أميمة عباس وكيل وزارة الصحة، إلى أنّ القافلة جرى تنظيمها من خلال فريق الإشراف على القوافل الطبية بمديرية الشؤون الصحية بالفيوم خلال يومين بقرية الفهمية التابعة لمركز طامية.

ولفتت وكيل وزارة الصحة إلى أنّه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لحماية جميع المشاركين في أعمال القافلة والمرضى المترددين، من عدوى فيروس "كوفيد 19 المستجد" والشهير بفيروس كورونا.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة، أنّ القافلة تضمنت تخصصات "الباطنة، والأطفال، والجراحة، والأمراض الجلدية، والعظام، والنساء والولادة، والأسنان، وتنظيم الأسرة، مشيرةً إلى أنه جرى صرف العلاج لكل المرضى في جميع التخصصات بالمجان.

وكشفت وكيل وزارة الصحة بالفيوم، عن أنّ إجمالي الحالات التي جرى توقيع الكشف الطبي عليها بلغ 1268 حالة، كما جرى تحويل 13 مريضًا لاستكمال العلاج بالمستشفيات، فضلاً عن إجراء فحص عشوائي للكشف عن أمراض ضغط الدم والسكر لـ122 حالة، وإجراء فحوصات معملية وأشعة لـ56 حالة.

وبينّت وكيل الوزارة أنّه قد صاحب فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيفية للمترددين عليها بهدف رفع الوعي الصحي لديهم، شملت محاضرات عن الالتهاب الكبدي الفيروسي وتنظيم الأسرة والرضاعة الطبيعية والنظافة الشخصية والتغذية السليمة وأورام الثدي والأمراض غير السارية.

جدير بالذكر أنّ مديرية الصحة أعلنت عن توقيع الكشف الطبي وفحص 35 ألف طالب وطالبة بمدارس الفيوم المختلفة، للكشف عن أمراض الأنيميا والتقزم بمدارس القرى الريفية بالمحافظة، منذ أول نوفمبر حتى الآن، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، لعلاج أمراض سوء التغذية، السمنة والأنيميا وقصر القامة، لتلاميذ مدارس المرحلة الابتدائية.