بعد تزايد الحالات.. كل ما تريد معرفته عن مواجهة الموجة الثانية لكورونا

مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر، وتوقعات بوصول الموجة الثانية من الوباء العالمي الذي ضرب عددًا من دول العالم، تتخذ الحكومة المصرية عددًا من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس.

وترصد "الوطن" في التقرير التالي أهم الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يجب اتباعها من أجل منع انتشار الفيروس بين المواطنين، وفقًا لإرشادات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

عناوين مستشفيات العزل والتعامل مع كورونا

وفي حالة الشعور بأعراض مرضية مثل ارتفاع الحرارة أو تعب بالجسم، رشح وسيلان أنف، يجب التوجه إلى أقرب مستشفى للعزل بجانبك ويمكن معرفة أقرب مستشفى لك من هنـــــا.

أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة لوزارة الصحة

وكذلك يمكنك متابعة وزارة الصحة في حالة كان لديك استفسار عن فيروس كورونا المستجد، وتريد الإبلاغ عن حالة الاشتباه، من خلال الضغط هنــــا.

الوقاية من فيروس كورونا في العمل

يجب أن تكون أسطح المكاتب والهواتف ولوحات المفاتيح نظيفة ومعقمة بشكل مستمر لأن تلوث الأسطح التي يمسها الموظفون والعملاء هو واحد من الطرق الرئيسية التي ينتشر من خلالها (COVID-19).

تعزيز وتشجيع غسل اليدين بشكل منتظم من قبَل الموظفين والعملاء.

وضع أدوات تعقيم اليدين في أماكن بارزة في مكان العمل.

التأكد من إعادة ملء موزعات المعقمات بشكل منتظم.

التأكد من توفر الصابون والمغاسل لغسل اليدين باستمرار لأن الغسيل يقتل الفيروس على اليدين ويمنع انتشار (COVID-19).

عرض الملصقات داخل مكان العمل التي توضح الطريقة الصحيحة لغسل اليدين.

التأكد من توفر الكمامات لمن لديهم أعراض سيلان الأنف والتوجه لأقرب منشأة صحية للتأكد وعمل اللازم.

إجراءات تتعلق بسلامة الموظفين

يحتاج الموظف إلى البقاء في المنزل (أو العمل من المنزل) إذا كان يعاني من سعال خفيف أو حمى منخفضة الدرجة (37.3 درجة مئوية أو أكثر).

يحتاج الموظف إلى البقاء في المنزل (أو العمل من المنزل) إذا كان يستخدم بعض الأدوية مثل الباراسيتامول / أسيتامينوفين، الإيبوبروفين أو الأسبرين، والتي قد تخفي أعراض العدوى.

الاستمرار في تقديم التوعية عن طريق قنوات التواصل المستخدمة في مكان العمل

بالحالات التي تحتاج للبقاء بالمنزل (أو العمل من المنزل) لو كان لديهم أعراض خفيفة فقط من (COVID-19).

يتم التعاون مع إدارات الصحة العامة في حصر المخالطين للحالات المؤكدة والمشتبهة ومتابعتهم.

الوقاية من فيروس كورونا في النادي

عند الوجود في النوادي الرياضية يجب اتباع التعليمات بدقة والتي تشمل الآتي:

غسل اليدين قبل الدخول إلى النادي وبعد الخروج منه، لمدة لا تقل عن 20 ثانية في كل مرة.

الحرص على ارتداء الكمامة أو الفيس شيلد للوقاية من فيروس كورونا أو تقليل فرصة الإصابة بالوباء.

الالتزام بالتباعد الاجتماعي في مسافات الجلوس بالنوادي مسافة لا تقل عن 6 أقدام.

الابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

تجنب لمس العين أو الأنف أو الفم أثناء الوجود في النوادي.

يُنصح بالبقاء في المنزل عند الشعور بالمرض وظهور أي أعراض.

التقليل من الجلوس وسط التجمعات والاتصال المباشر بالأشخاص الآخرين.

يجب التوجه إلى المستشفى فورًا عند ظهور أي أعراض كالحمى والسعال وضيق التنفس.

لا يُنصح بالمصافحة وتقبيل الآخرين.

الحرص على تطهير وتعقيم اليدين باستمرار بالكحول.

تجنب لمس الأسطح والطاولات بالنوادي.

يجب على موظفي النادي التحقق من درجة حرارة كل شخص يدخل إلى النادي.

لا بد من أن تتواصل الأندية أيضًا مع الأعضاء بشأن التدابير التي يمكنهم اتخاذها للوقاية من المرض.

عند ظهور أي أعراض على أحد أفراد العاملين، لا بد من التوجه فورًا للمستشفى.