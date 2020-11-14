الوزيري: "قلت للوزير لو إدتني فلوس هكتشف مقبرة في 3 أشهر"

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن "القائد هو الذي يعطي فرصة لكل العاملين بالمجلس الأعلى للآثار، لما كنت مدير عام آثار الأقصر، وقابلت وزير السياحة الدكتور خالد العناني في نهاية 2016، وقولتله هل فيه فلوس للحفائر، وسألني ليه، فأجبته لو أدتني فلوس هكتشف مقبرة في 3 أشهر".

وأضاف وزيري، خلال مؤتمر للإعلان عن كشف أثري جديد بجبانة سقارة، أن "الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لم يتردد لحظة، ومكنش يعرفني في اللحظة دي، لكن فعلا أداني فلوس في يناير عام 2017، وكان أول كشف في أبريل من نفس العام في مقبرة أوسر حات واستخرجنا 1400 تمثال وتوابيت ومومياوات، ومن هنا حسيت فائدة القائد الذي يسند ويقف مع رجالته".

وتابع: "ليا الفخر أبقي رئيس لبعض البعثات المصرية التي استطاعت أن تذهل وتبهر العالم على مدار الـ4 سنوات الماضية، وكل الشكر لكل العاملين بالمجلس الأعلي للآثار على مستوي الجمهورية الذين استطاعوا مرة أخرى أن يبهروا العالم بأعمال الترميم".

واستطرد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن "وزير السياحة والآثار قال كلمة مهمة جدا وهي إيه هي حكاية الاكتشافات الأخيرة لأن المكان كان فيه ردم حوالي 9 متر، وإحنا المصريين بالرغم من أكثر من 40 بعثة أجنبية عدت على هذا المكان ولكن بالصبر والعمل والاجتهاد والإخلاص قدرنا نعمل اكتشافات وكان قرار جميل أن مفيش آثار تطلع تتحط في مخازن وكلها وضعت في متاحفنا المصرية الحالية".

وأشار، إلى أن الكشف لم ينتهِ بعد، وأرض منطقة سقارة لم تبح ولم تفرغ عما في جعبتها بعد.