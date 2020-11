وودي آلن يدعو جمهوره لمشاهدة "يوم ممطر في نيويورك" من المنزل

قام المخرج وكاتب السيناريو الأمريكي وودي آلن بدعوة جمهوره على موقع فيس بوك لمشاهدة فيلمه "يوم ممطر في نيويورك" من المنزل في إجازة نهاية الأسبوع.

الفيلم معروض على I tunes، وتصنيفه كوميدي ومدته ساعة و32 دقيقة.

يحكي الفيلم عن وصول "جاتسبي" وحبيبته "أشلي"، إلى نيويورك لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، حيث يواجهان طقسًا سيئًا وسلسلة من المغامرات.

A Rainy Day in New York من إخراج وتأليف وودي آلن، ومن بطولة تيموثي شالاميت، إيل فانينج، ليف شرايبر.. سوزان سميث.

قبل طرح الفيلم عبر الإنترنت، عُرض في عدد من الدول بينها بولندا، ليتوانيا، اليونان، هولندا، وغيرها، وحقق إيرادات تخطت الـ 22 مليون دولار.

وودي آلن، مخرج، كاتب، ممثل ويُعتبر من أبرز صنّاع السينما على مدار تاريخها، ولد 1 ديسمبر 1935 في مدينة بروكلين بولاية نيويورك بأمريكا.

كتب وودي آلن 80 عملاً، أخرج 55 وشارك في التمثيل بأكثر من 40 فيلمًا.. وخلال مسيرته ترشح آلن، 85 عامًا، لـ 22 جائزة أوسكار، وحصد منها 4، وترشح لـ 13 جائزة جولدن جلوب، حصد منها 2.

ترشح وودي آلن لـ 23 جائزة بافتا، وحصدها 9 مرات، وفي عام 1997 نال وودي آلن زمالة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون.

وفي عام 2014 قدمت له رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود جائزة Cecil B. DeMille وهي جائزة جولدن جلوب الفخرية نظرًا لمساهماته البارزة في عالم الترفيه.. كما حصد العديد من التكريمات والجوائز الأخرى.

وعُرض آخر أفلام وودي آلن Rifkin’s Festival"، في افتتاح الدورة الـ 68 لمهرجان "سان سيباستيان" السينمائي الدولي بإسبانيا، والتي أقيمت في سبتمبر الماضي.

ومن أبرز أفلام وودي آلن، Midnight in Paris عام 2011، Husbands and Wives عام 1993، Hannah and Her Sisters عام 1986، Annie Hall عام 1977.