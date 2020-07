مشوار وودي آلن مع الجوائز.. حصد الدب الفضي من برلين وأسكار 4 مرات

وجود اسم وودي آلن، على «تترات» أي فيلم، سواء كمخرج أو مؤلف أو ممثل، يعطى انطباعاً بأن العمل سيكون مميزا، لما أنجزه من أعمال عدة لها كبير الأثر على صناعة السينما.

وودي آلن الذي يبلغ من العمر 85 عاما، مازال يشارك في صناعة الأفلام، ليثبت أن العمر مجرد رقم وأن إبداعه مازال مستمرا، وأحدث أفلامه "Rifkin’s Festival"، سيعرض لأول مرة في سبتمبر المقبل، في افتتاح الدورة الـ 68 لمهرجان "سان سيباستيان" السينمائي الدولي بأسبانيا، حيث سيعرض خارج المنافسة.

وخلال التقرير التالي نسلط الضوء على الجوائز والترشيحات والمهرجانات التي شارك بها وودي آلن بأفلامه.

وودي آلن والأوسكار

ترشح وودي آلن لـ 22 جائزة أوسكار، وحصد منها 4، ففي عام 1978 حصد جائزة أفضل سيناريو وأفضل إخراج عن فيلم Annie Hall .

وفي عام 1987 حصد جائزة أوسكار في فئة أفضل سيناريو مكتوب مباشرة للسينما عن فيلم Hannah and Her Sisters، وجائزة الأوسكار الرابعة له، عام 2012، عن فيلم Midnight in Paris في فئة أفضل سيناريو أصلي.

وودي آلن وجولدن جلوب

ترشح وودي آلن لـ 13 جائزة جولدن جلوب، حصد منها 2، الأولى عام 1986 عن أفضل سيناريو فيلم The Purple Rose of Cairo، والثانية عام 2012 في فئة أفضل سيناريو عن فيلم Midnight in Paris.

وفي عام 2014 قدمت له قدمت له رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود جائزة Cecil B. DeMille وهي جائزة جولدن جلوب الفخرية نظرا لمساهماته البارزة في عالم الترفيه.

وودي آلن وبافتا

ترشح وودي آلن لـ 23 جائزة بافتا، وحصدها 9 مرات، وفي عام 1997 نال وودي آلن زمالة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون.

وحصد وودي آلن أيضا جائزة الإنجاز مدى الحياة المقدمة من جوائز الكوميديا الأمريكية.

وفي عام 1975، حصد وودي آلن جائزة الدب الفضي من مهرجان برلين السينمائي عن مجمل أعماله.

وفي عام 1985 حصد جائزة FIPRESCI عن فيلم The Purple Rose of Cairo من مهرجان كان السينمائي، وفي عام 2002 حصد جائزة النخلة الذهبية من "كان".

في عام 1984 حصد جائزة Robert الفخرية من جوائز الفيلم الدنماركي، وحصد وودي آلن جائزة الإنجاز مدى الحياة عام 1996، من نقابة المخرجين الأمريكية،

وترشح وودي آلن للمئات من الجوائز الأخرى وشاركت أفلامه في كبرى المهرجانات.

وشاركت مجموعة من أفلام وودي آلان في الدورات السابقة لمهرجان سان سيباستيان، وبينها مانهاتن، Zelig وManhattan Murder Mystery وThe Purple Rose of Cairoو Match Point وVicky Cristina Barcelona وWhatever Works وIrrational Man.