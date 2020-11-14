مصدر: بدء تطبيق المواعيد الجديدة لإغلاق المحال بعد أسبوعين

قالت مصادر حكومية، إنه لم يتبق سوى أسبوعين على تطبيق مواعيد إغلاق المحلات وفتحها، بعد مناقشة الدراسة المقدمة من وزارة التنمية المحلية خلال الفترة الماضية.

وأكدت المصادر، أن مواعيد غلق وفتح المحال ستكون دائمة على مدار العام مع مراعاة فروق التوقيت بين الصيف والشتاء، وفي المناطق الساحلية التى تشهد رواجًا سياحيًا، لافتة إلى أن الدولة لجأت إلى تحديد مواعيد غلق المحال تزامنًا مع أزمة فيروس كورونا، ضمن الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة للحد من انتشار الفيروس.

وأشارت، إلى أن هناك أنشطة سيتم استثناؤها من قرار مواعيد غلق المحال لتوفير احتياجات المواطنين، ويسمح لها بالعمل على مدار 24 ساعة، وهي الصيدليات والسوبر ماركت والمخابز، مؤكدة أن الحكومة لم تتراجع بأي حال من الأحوال عن قرارها الذي أعلنت عنه خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، بشأن "غلق المحال".

وأضافت، أنه من المقترح مد عمل المقاهى والمطاعم ساعة إضافية بعد مواعيد غلق المحلات التجارية والمولات، فمن الممكن خلال فصل الشتاء غلق المحال من العاشرة مساء والمقاهي والمطاعم فى الساعة 11 مساء، وفى موسم الصيف يتم مد العمل ساعة إضافية بحيث يصبح غلق المقاهي والمطاعم الساعة 12 مساء بعد مواعيد غلق المحلات بساعة، بحيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

ولفتت المصادر إلى أن من يخالف مواعيد الغلق سيعرض نفسه للمساءلة القانونية من تحرير محضر وغرامة وغلق للنشاط، موضحًا أن تحديد مواعيد فتح وغلق المحال سيتم تثبيته لأول مرة منذ عقود طويلة.

وأوضحت أن تلك المواعيد ستساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية على إعادة الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى، ومنع الإشغالات والتكدس المروري في مناطق كثيرة، بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج والحفاظ على المرافق العامة للدولة من مياه شرب وكهرباء وصرف صحي، وإعطاء فرصة لجهود هيئات النظافة والأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية للقيام برفع المخلفات والقمامة وتحسين مستوى النظافة.