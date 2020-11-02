"الوزراء": سنحرك مواعيد إغلاق المحال إذا زادت أعداد كورونا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن وضع الإصابات الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، في أوروبا يجعلنا نتخذ احتياطنا، منتقدا اعتبار بعض المواطنين أن كورونا انتهت ولا توجد نفس الدرجة من الالتزام وفي مقدمتها ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة ووسائل المواصلات العامة.

وحذر "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "On"، من خروج الوضع عن السيطرة ومعاناة أصحاب الأنشطة التجارية "المتساهلين في اتخاذ الإجراءات الاحترازية"، موضحًا أن التحرك بالإغلاق سيكون على إثر عدد الإصابات.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه حال وجود تزايد الإصابات سيتم تحريك مواعيد إغلاق المحال كما تم في الموجة الأولى، متابعا "أصحاب الأنشطة هيعانوا في النهاية ويدفعوا ثمن التساهل مع مرتادي المحال"، مشيرا إلى أن وزارة الصحة ألمحت إلى أنه قد يتكرر الأمر إذا لم يتم الالتزام.