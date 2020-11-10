صور.. القاهرة تبدأ إزالة الدعاية الانتخابية من شوارعها

بدأت أجهزة محافظة القاهرة إزالة الدعاية الانتخابية من الشوارع والميادين بعد انتهاء المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث بدأ حي الزيتون إزالة بوسترات ولافتات الدعاية من شوارع عبدالقادر الجيلاني وأحمد سمير الصاوي وطومان باي وسنان وكوبري الطاهرة.

وأكدت مصادر بمحافظة القاهرة، أنّ هناك توجيهات من المحافظة للهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة ورؤساء الأحياء، بسرعة الانتهاء من إزالة لافتات الدعاية الانتخابية خاصة في الدوائر التي جرى حسمها، وإعادة الشيء لأصله بأسرع وقت.

وأشارت إلى أنّ المحافظة وقفت على مسافة واحدة من جميع المرشحين، ودورها في انتخابات مجلس النواب اقتصر فقط على تجهيز وإعداد المقار الانتخابية، وتوفير الدعم اللوجستي للقائمين عليها، وتوفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه المرشحين.

من ناحية أخرى، أشاد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بجهود محافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب على مدار يومي التصويت، لإنجاح العملية الانتخابية والحرص على بذل أقصى جهد للخروج بالانتخابات بصورة جيدة تليق باسم مصر، من حيث عملية التنظيم وتقديم التيسيرات والتسهيلات لكل الناخبين.

وقدّم وزير التنمية المحلية، التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة والشرطة لتأمين العملية الانتخابية وتوفير المناخ الآمن للناخبين للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، والتجهيزات والتيسيرات التي جرى توفيرها لكبار السن وذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، والتجهيزات التي قدمتها وزارة الصحة والسكان والهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال شعراوي، إنّ المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب التي عقدت في محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفرالشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، شهدت إقبالا من قبل الناخبين من مختلف الأعمار والفئات خاصة المرأة والشباب وكبار السن.

وقدّم وزير التنمية المحلية، الشكر لجميع الناخبين الذين حرصوا على المشاركة في الاستحقاق الدستوري المهم، والإدلاء بأصواتهم بكل حرية وشفافية تحت إشراف قضائي كامل لاستكمال الحياة النيابية وترسيخ مبادئ الديمقراطية وإعلاء دولة القانون ومواصلة مسيرة البناء والتنمية للدولة المصرية.

وأشاد اللواء شعراوي، بحرص الشباب على التوافد على اللجان الانتخابية والمشاركة في رسم مستقبل مصر خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى التزام العاملين بالإدارة المحلية بمحافظات المرحلة الثانية بالحيادية والشفافية التامة والوقوف على مسافة واحدة من المرشحين.

وأكد وزير التنمية المحلية، التزام المحافظات بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، والحرص على التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامة الطبية وعمليات التطهير والتعقيم التى استمرت قبل وأثناء العملية الانتخابية.

وأشاد شعراوي، بمشاركة المرأة في عملية التصويت بمحافظات المرحلة الثانية، واستكمالها مسيرة المشاركة الإيجابية للمرأة المصرية في الاستحقاقات الانتخابية كافة، والإدلاء بصوتها، مؤكدا أنّ المرأة دائما تلبي نداء الوطن في كل مناسبة واستحقاق انتخابي.

ووجّه وزير التنمية المحلية، خالص التحية للعاملين بالوحدات المحلية والأحياء والمراكز والقيادات المحلية بالمحافظات التي شهدت سقوط أمطار غزيرة وسيول، والذين ساهموا في تسهيل وتيسير عمليات تصويت المواطنين، والعمل على مدار ساعات لرفع تراكمات مياه الأمطار من أمام عدد من اللجان، وعدم التأثير على العملية الانتخابية، التي كانت تعيق وجود المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.