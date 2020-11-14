وزيرة التضامن: إغلاق الحضانات حال حدوث موجة ثانية لكورونا

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنَّه سيتم إغلاق الحضانات حال حدوث موجة ثانية لكورونا، وإعادة نفس سيناريو المرحلة الأولى حال حدوث موجة ثانية لكورونا، لافتة إلى أنَّه تم تأكيد التزام الحضانات بالإجراءات الاحترازية.

وأضافت نيفين القباج، أنه تم إغلاق 4 حضانات من أصل 2600 حضانة تم إعادة تشغيلهم، لم يلتزمون بالإجراءات الاحترازية.

إخلاء وتعقيم وإغلاق أي حضانة لمدة أسبوع حال ظهور أي حالات مصابة بفيروس كورونا

وأكدت أنه سيتم إخلاء وتعقيم وإغلاق أي حضانة لمدة أسبوع حال ظهور أي حالات مصابة بفيروس كورونا بداخلها، مشيرة إلى أنه عقب الإغلاق ستتم متابعة المخالطين للتأكد من عدم ظهور أي أعراض للإصابة بالعدوى، بالإضافة إلى فحص العاملين وإجراء تحليل صورة دم كاملة لهم.

تخصيص غرفة للعزل الطبي في حالة حدوث أي إصابة للعاملين

ولفتت وزيرة التضامن إلى أنه يشترط على الحضانات تخصيص غرفة للعزل الطبي في حالة حدوث أي إصابة للعاملين أو الأطفال لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة، ونقل الحالة المصابة إلى أقرب مستشفى عزل لتلقي العلاج.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الرئيس وجه بمنح تراخيص مؤقتة لـ10,300 حضانة غير مرخصة وترخيصها مؤقتاً لحين تسوية أوضاعها من خلال لجنة وطنية برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضحت الدكتورة نيفين أن عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين صفر و4 سنوات يبلغ 12 مليونا و480 ألفا و590 طفلا وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بنسبة 32% من إجمالي الأطفال (صفر- 18)، مشيرة إلى أن عدد الأطفال المسجلين في دور الحضانة 980.423 طفلًا بنسبة تغطية تصل إلى 8%.

ولفتت وزيرة التضامن إلى أنه كان من أبرز شروط إعادة تشغيل الحضانات الإلتزام بما يلي:

- منع استقبال الزائرين أو الأهالي داخل الحضانة.

- ضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين.

- السماح للطفل بالدخول بحقيبة جلد بها أدوات نظافة شخصية (مناديل ومطهر وفوطة وصابون)، والحد من الأنشطة التي تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال.