هطول أمطار على مناطق شمال الدقهلية

شهدت مناطق شمال محافظة الدقهلية، مساء السبت، تغيرًا مفاجئًا في حالة الطقس، حيث ظهرت السحب المنخفضة ونشاط للرياح في بعض المناطق، فيما شهدت مدن أخرى غيومًا كثيفة دون سقوط أمطار.

وعقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اجتماعاً مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، قبل قليل، أكد خلاله على القيام بالتطهير المستمر لبالوعات الأمطار، ورفع الأتربة والقمامة من الشوارع والميادين، وذلك لسهولة التعامل الفوري مع أي تجمعات للمياه بالشوارع والميادين، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي من خلال جاهزية المعدات والأجهزة والسيارات المستخدمة في هذا الأمر، حرصاً على سلامة الطرق والشوارع للمارة والمركبات.

وفي سياق متصل، شكلت محافظة الدقهلية غرفة عمليات مركزية لمواجهة أخطار موسم الأمطار الغزيرة، تتواصل على مدار الساعة مع الغرف الفرعية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة، للإخطار بكل جديد للتحرك السريع عند الضرورة تجنباً لوقوع أزمات، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة في هذا الشأن، حفاظاً على الأرواح والممتلكات، وذلك وفقاً لتنبؤات وبيانات الأرصاد الجوية، والإجراءات اللازمة للتعامل مع أي طوارئ خلال موسم الشتاء، للتقليل من أي أضرار محتملة في ظل أجواء جوية قد تكون صعبة.

وأعلنت محافظة الدقهلية عن رفع درجة الاستعداد القصوى لمدة 6 أيام خلال الفترة من 20 حتى 25 أكتوبر الجاري، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير تحسباً لعدم استقرار الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة، وأهابت بالمواطنين والمسافرين على الطرق توخي الحذر حرصاً على الأرواح والممتلكات.

وفي سياق متصل، صرح المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، بأنه تم إعلان حالة الطوارئ استعداداً لموسم الأمطار هذا العام، حيث قامت الشركة بعمل حملة موسعة لتطهير شبكات الصرف الصحي بمختلف مناطق المحافظة، والتي يبلغ إجمالي أطوالها حوالي 4531 كيلومتراً، بطاقة استيعابية تبلغ حوالي 820 ألفًا و548 متراً مكعباً يومياً، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لحالة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، ومراجعة نتائج العينات وتسجيل مؤشرات التشغيل والصيانة، والالتزام باتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمحطات ومواقع العمل، والاهتمام بحل كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125، والعمل على حلها فور ورودها.