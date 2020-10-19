طب كفر الشيخ تستقبل الطلاب بالزينة.. ورئيس الجامعة: التزموا بالمحاضرات

استقبلت كلية الطب بجامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور طه إسماعيل، عميد الكلية، طلابها الجدد بـ" البلالين" والزينة، كما نظمت الكلية حفلاً لاستقبالهم بحضورالدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طه إسماعيل، القائم بأعمال عميد الكلية والدكتور أسامة العجمي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وحضور طلابي.

واستعرض القائم بأعمال عميد الكلية، المقومات الموجودة داخل الكلية والمستشفى الجامعي الذي سيتلقى الطلاب فيها تدريبهم، وتم تعريف الطلاب الجدد بالجامعة وكلياتها وبرامجها والأنشطة الطلابية المختلفة بحضورعدد من طلاب الكلية الجدد، مرحباً بالطلاب الجدد والقدامى.

وقال إن الكلية بدأت عملاقة منذ نشأتها، بدعم إدارة ورئيس الجامعة داعيًا الطلاب بالفخر والاعتزاز بجامعتهم وتحملهم المسؤولية الوطنية والمجتمعية.

ورحب الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعميد الكلية السابق، بالطلاب الجدد.

وأضاف أن الجامعة تقدرالعملية التعليمية وتسعي لتخريج طالب متمي، مشيراً إلى أهمية مشاركة الطلاب في الأنشطة الطلابية مع التزامهم بإتباع الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة الجميع ودعا الطلاب إلى الالتزام بالجدول المنظم للمحاضرات سواء داخل الكلية أو عن بعد متمنيا التوفيق للجميع.

ووجه الدكتورعبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، كلمة للطلاب رحب فيها بهم وعبرعن سعادته باستقبال الطلاب الجدد بالكلية وانضمامهم إلى أسرة الجامعة وتمنى التوفيق والتفوق لهم خلال العام الدراسي، مرحباً بجميع الطلاب القدامى والجدد بمناسبة العام الدراسي الجديد، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على توفير سبل الرعاية للطلاب القدامى والجدد.

وقدم دسوقي التهنئة، للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأبطال القوات المسلحة المصرية وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، داعيا المولى عز وجل أن يسدد خطاه لتحقيق آمال مصر في مجالات التنمية والتقدم وما فيه الخير للشعب العظيم ومستقبل مشرق للأجيال القادمة.

وشدد على دور الجامعة في توعية الطلاب بخطورة الأخبار الكاذبة والشائعات مؤكداً قوة الوطن وتماسك مؤسساته وأهمية دور مصر الريادي والمحوري داعيا الطلاب إلى التعرف على المشروعات القومية الكبرى والإنجازات التي تتم على أرض الوطن في المحافظات في مختلف نواحي الحياة، كما جرى تكريم أوائل طلاب الفرقة الرابعة بتوزيع شهادة التقدير.