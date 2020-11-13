الأرصاد: سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على القاهرة غدا وبعده

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه منذ اليوم الجمعة بدأت أمطار على الفيوم ومطروح، ومن المتوقع بداية من هذه الليلة وغدا السبت والأحد أن تمتد لتشمل الساحل الشمالي كله، الإسكندرية، مطروح، السلوم، بلطيم، العريش، بورسعيد، ودمياط.

وأضافت شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC": "هذه الأمطار ستكون من متوسطة إلى غزيرة وستمتد إلى بعض المناطق من الوجه البحري بكفر الشيخ، البحيرة، وبلطيم حيث ستكون متوسطة، أما بقية محافظات الوجه البحري فإن الأمطار فيها ستتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة".

وتابعت: "وبالنسبة للقاهرة، فإنها ستتعرض بداية من غدٍ السبت إلى أمطار خفيفة ومتوسطة وذلك على مدار يومي السبت والأحد، ومنذ قليل أعلن محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة بسبب الأمطار، لأنها تشهد تجمعات كبيرة للمياه أثناء سقوط الأمطار، ومن ثم فإن تعليق الدراسة أمر جيد للغاية حتى يستطيع المسؤولون الدفع بسيارات سحب المياه بكل سهولة دون إعاقة من الزحمة أو المرور".

وأردفت: "بداية من يوم الاثنين ستقل الأمطار وتخف حدتها على أن تكون من خفيفة إلى متوسطة، لكنها مستمرة على السواحل الشمالية للبلاد، وينصح القيادة بهدوء في المحافظات التي تشهد سقوط الأمطار، وينصح أيضًا متابعة النشرات الجوية لأنها تحدث بشكل يومي، وارتداء الملابس الخريفية وبخاصة في الليل والصباح الباكر، لأن درجات الحرارة بدأت تنخفض".