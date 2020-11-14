11 تخصصا.. التفاصيل الكاملة لمبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار

تستهدف الخدمات التي تقدمها مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار، إجراء العمليات الجراحية للمواطنين، الذين يحتاجون تدخلات جراحية عاجلة، بالإضافة إلى تقديم الخدمة العلاجية متكاملة بالمجان.

وتستعرض "الوطن" التخصصات التي تضمها المبادرة، والخدمات المتاحة من خلالها، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان المصرية، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

تخصصات مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار

تضم المبادرة 11 تخصص جراحي وهم:

ـ قسطرة القلب.

ـ جراحات القلب.

ـ جراحة المخ والأعصاب.

ـ جراحة العظام.

ـ جراحات الرمد.

جراحة الأورام.

ـ زراعة الكلى.

ـ زراعة الكبد.

ـ زراعة القوقعة.

ـ القساطر المخية.

ـ جراحات الأوعية الدموية.

طريقة التسجيل للاستفادة من مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار

ـ في حالة كان المواطن مؤمن عليه صحيا، يتوجه لأقرب لجنة تأمين صحي ويقوم بالتسجيل من خلالها.

ـ التوجه لأقرب مستشفى حكومي، التسجيل في المبادرة في حالة كان المواطن غير مشترك بالتأمين الصحي، ليحصل على قرار بالعلاج على نفقة الدولة، بالتدخل الجراحي المطلوب.

ـ يتم الكشف على المريض والعرض على لجنة متخصصة، ثم تتواصل المستشفى مع المريض، لتحديد ميعاد الفحوصات واجراء الجراحة.

ـ كما أتاحت الوزارة التسجيل في المبادرة من خلال الموقع الرسمي الخاص بها، أو عن طريق التواصل من خلال الخط الساخن 15300.

وفي نفس السياق شدد وزارة الصحة والسكان على ضرورة اتباع كافة الاجراءات الاحترازية، للحماية من الاصابة بفيروس كورونا المستجد، موضحة أنه تم تخصيص ممرات آمنة ومنفصلة بالمستشفيات زيادة في الاجراءات لضمان السلامة.

كما أشارت "الصحة" إلى تلقي جميع الاستفسارات الخاصة بالمبادرة يوميا من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة السادسة مساء عن طريق الخط الساخن، 15300.