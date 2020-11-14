وزيري عن اكتشاف "سقارة": مستمرون في التنقيب عن "ورش صناعة التوابيت"

كشف مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تفاصيل اكتشاف سقارة الذي أعلن عنه اليوم السبت خلال مؤتمر صحفي، حيث ذكر أن اكتشاف سقارة يُعد الأضخم والأكبر في عام 2020، لكنه ليس الأخير ونحن مستمرون في العمل، مشيرا إلى وجود بعثات مصرية في الأقصر وأسوان وسقارة والهرم والوجه البحري.

وأضاف "وزيري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد"، أن المجلس الأعلى للآثار في عرس اليوم بعد الإعلان عن الكشف الذي يضم أكثر من 100 تابوت بنقوش وألوان أكثر جودة، فضلا عن طبقة مذهبة، " المرممين المصريين والآثاريين المصريين والعمالة المصرية كلهم فرحانين، الكل فى عُرس اليوم".

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار،إلى أن بعض التوابيت تعود إلى العصور المتأخرة، وبعضها منسوب للعصر البطلمي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن منطقة سقارة تضم ورشة لصناعة التوابيت التي تم اكتشافها، معربا عن أمنيته بالعثور عليها قريبا، "مستمرون في أعمال الحفائر وإن شاء الله نلاقي الورشة".

وأوضح وجود لجنة مكونة من متخصصين مسؤولة عن عرض القطع الأثرية المكتشفة وتُسمى " لجنة سناريو العرض المتحفى"، لافتا إلى أن المؤتمر الصحفي شهد حضور جميع القنوات العالمية، كما أن الاحتفالية بتأسيس المتحف المصري ستشهد تسلم مصر بعض القطع الأثرية المضبوطة في عدد من المنافذ.

وتابع: " اكتشاف اليوم مميز عن أي أكتشاف أخر ظهر من قبل، ولذلك لعدة أسباب معينة، الأول أن كم من التوابيت التى تم اكتشافها وهى 100 تابوت، ثانيًا من الواضح أن أصحاب هذا الأكتشاف كانوا على مستوى من الرقى سواء من نوع الخشب والنقوش والألوان"، موضحًا أن يوجد لدينا الأن بعثات مصرية للتنقيب عن الآثار فى جميع أنحاء الجمهورية، سواء فى وجه بحرى أو قبلي.