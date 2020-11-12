رئيس التحرير

محمود مسلم

دبلوماسي سابق: الغاز سيكون قاطرة التنمية في شرق المتوسط

كتب:

شريف سليمان
05:54 م | الخميس 12 نوفمبر 2020
السفير محمد حجازي

السفير محمد حجازي

قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن العلاقات المصرية- اليونانية أصبحت استراتيجية، إذ أنهما قدما للعالم، اتفاقية ترسيم حدود تعد نموذجا للقانون الدولي عندما يفيد الدول في استغلال ثروتها، وانتقل الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال آلية القمة الثلاثية مع دولتي قبرص واليونان، ووضع لبنة من لبنات استقرار منطقة شرق المتوسط.

وأضاف حجازي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc"، أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، كان بداية للاستفادة المشتركة من هذا الغاز الهام، الذي سيسهم في تنمية الدول الثلاث، موضحا أن زيارة الرئيس لليونان، تظهر البعد الاستراتيجي السياسي والأمني والعسكري، أو في إطار الاتفاقات التي جرى الاتفاق عليها، سواء من خلال الآلية الثلاثية أو العلاقات الثنائية في مجال النقل البحري والغاز.

وأوضح، أنه من المتوقع أن يكون الغاز هو القاطرة التنموية الإقليمية التي تحول هذه المنطقة إلى واحة للتعاون، لافتًا إلى أن منظمة غاز المتوسط تمثل هذه البداية، وستنطلق أعمالها خلال السنوات القادمة.

ولفت، إلى أن الزيارة الثنائية تعكس التعاون المشترك بين البلدين في كل المجالات المتفق عليها منذ اللقاءات الأولى للرئيسين، مؤكدًا على أن حصول رئيس الجمهورية على نمط الشجاعة يعبر عن مستوى العلاقات بين البلدين الذي يمكن أن يطلق عليه علاقات استراتيجية، كما أن اليونان كرمت مصر في شخص الرئيس.

اقرأ المزيد:

السيسي لرئيس وزراء اليونان السابق: نقدر تطور التعاون الثنائي مع بلادكم

عاجل.. السيسي يلتقي رئيس وزراء اليونان السابق

"السيسي" في اليونان: اتفقنا على التصدي لأي انتهاكات في "شرق المتوسط"

يعرف بـ"وسام الشجاعة".. قصة وسام أهدته رئيسة اليونان للسيسي

اليونان تدين تمديد مهمة سفينة المسح التركية في المتوسط: يقوض السلام

آخر أخبار مصر.. السيسي في اليونان والتصديق على قانون التأمين الموحد

السيسي: مصر تقف إلى جانب اليونان ضد أي تصعيد أو عمليات استفزازية

رئيس وزراء اليونان: يمكن لتركيا التعاون معنا إذا تخلت عن عدوانيتها

السيسي: اتفقنا مع اليونان على التصدي لأي انتهاكات في شرق المتوسط

السيسي: نقف بجانب اليونان وندعمها لتجاوز تداعيات الزلزال الأخير