دبلوماسي سابق: الغاز سيكون قاطرة التنمية في شرق المتوسط

قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن العلاقات المصرية- اليونانية أصبحت استراتيجية، إذ أنهما قدما للعالم، اتفاقية ترسيم حدود تعد نموذجا للقانون الدولي عندما يفيد الدول في استغلال ثروتها، وانتقل الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال آلية القمة الثلاثية مع دولتي قبرص واليونان، ووضع لبنة من لبنات استقرار منطقة شرق المتوسط.

وأضاف حجازي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc"، أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، كان بداية للاستفادة المشتركة من هذا الغاز الهام، الذي سيسهم في تنمية الدول الثلاث، موضحا أن زيارة الرئيس لليونان، تظهر البعد الاستراتيجي السياسي والأمني والعسكري، أو في إطار الاتفاقات التي جرى الاتفاق عليها، سواء من خلال الآلية الثلاثية أو العلاقات الثنائية في مجال النقل البحري والغاز.

وأوضح، أنه من المتوقع أن يكون الغاز هو القاطرة التنموية الإقليمية التي تحول هذه المنطقة إلى واحة للتعاون، لافتًا إلى أن منظمة غاز المتوسط تمثل هذه البداية، وستنطلق أعمالها خلال السنوات القادمة.

ولفت، إلى أن الزيارة الثنائية تعكس التعاون المشترك بين البلدين في كل المجالات المتفق عليها منذ اللقاءات الأولى للرئيسين، مؤكدًا على أن حصول رئيس الجمهورية على نمط الشجاعة يعبر عن مستوى العلاقات بين البلدين الذي يمكن أن يطلق عليه علاقات استراتيجية، كما أن اليونان كرمت مصر في شخص الرئيس.