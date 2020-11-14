الجندي: تفسير الأحلام "سبوبة".. يوجد لوبي يتكسب من وراء هذا النصب

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية،إن تفسير الأحلام ليس مبني على قواعد علمية أو علم ثابت، ومن يتحدث فيه يعتمد على أكثر من دلالة للشيء الواحد الذى يراه الإنسان فى منامه، مشددا على أنه لا يوجد علم شرعي يسمى "علم الرؤى والمنامات"

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، على شاشة "DMC"، أن تفسير الأحلام منحة من عند الله سبحانه وتعالى ولكن هناك لوبى يتكسب من وراء هذا الأمر، موضحًا أنه ضد استغلال مشاعر البسطاء، " بقت سبوبة، أنا صدمت بلوبي جامد يتكسب من الموضوع".

وتابع مستنكرا: "شوفت ناس فاتحة مكاتب وعيادات لتفسير الأحلام والمنامات، ناس بتقدم الخدمة بالتليفون.. وناس بتركب طيارة مخصوص علشان تفسر منام لواحد مهم أو سيدة مهمة.. يعنى فيه بحر فلوس واللى عاوز ينصب الطريق واضح وسهل جدا.. وإنت بكدة دخلت فى عصابة ممتدة الأرجاء".

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أن الأحلام لدى البشر تنقسم قسمين الأول رؤى الأنبياء وهى تكليف شرعي، والثانى لدى البشر العاديين من غير الأنبياء وهى تنقسم إلى ثلاث أقسام، الأول هو الرؤيا ، والثاني هو الحلم وهو أمر يجريه الشيطان ليدخل الحزن على الإنسان.

وتابع: "الشيطان يحب رؤية الإنسان متعكنن"، وتلى قوله تعالى " إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ "، مؤكداً أن القسم الثالث من المنامات لدى البشر العاديين خلاف الأنبياء، هو "حديث النفس"، الذى يراه الإنسان فى منامة وهو فى حاجة له.