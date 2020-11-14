الإعلام الرياضي ترصد مخالفة لسيف زاهر: قارن نسبة جمهور الأهلي بالزمالك

رصدت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مخالفة منسوبة للإعلامي سيف زاهر، مقدم برنامج "ملعب on time" الذي تبثه قناة on time sport، وتتعلق بإثارته لقضية مقارنة عدد جماهير الأهلي والزمالك، بحضور اثنين من النقاد الرياضيين وهما محمد القوصي وعمرو الدرديري.

وطرح سيف زاهر سؤالا في الحلقة قائلا "مين الجمهور اللي شعبيته أكتر في السوشيال ميديا" فرد محمد القوصي قائلا "الأهلي طبعا.. مش أقل من 70%"، بينما عقب عمرو الدريردي قائلا إن "جمهور الأهلي قد الزمالك" لافتا إلى أن 90% من الذين يقولون إنهم منتمين للأهلي "بيبقى ملوش أصلا في الكورة" - بحسب تعبيره، ثم دار سجال في الحلقة حول هذا الموضوع.

وأطلق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شعار مباراة الأهلي والزمالك في مستهل انطلاق فعاليات المائدة المستديرة التي عقدها المجلس بحضور الكاتب الصحفي كرم، رئيس المجلس، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في إطار تدشين حملة لنبذ التعصب بين فريقي الأهلي والزمالك، قبل خوضهما لقاء القمة التاريخي بنهائي دوري أبطال أفريقيا 27 نوفمبر الجاري.

ومن أبرز الأسماء في قائمة الحضور والمدعوين الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور كمال درويش، رئيس نادي الزمالك السابق، والكاتب الصحفي صلاح منتصر والنقاد الرياضيون فتحي سند رئيس قناة الزمالك، وحازم إمام، وسيف زاهر، وعدد من رؤساء التحرير.