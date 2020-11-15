الأولى الخميس المقبل.. تعرف على ضوابط رحلات السفر بقطار الشباب

تبدأ وزارة الشباب والرياضة إطلاق أولى رحلات قطار الشباب المتجهة إلى أسوان والأقصر، يوم الخميس المقبل، 19 نوفمبر الجاري، والتي سوف تستمر حتى شهر أبريل المقبل، ولذلك وضعت الوزارة العديد من الضوابط هذا العام الذي يتزامن مع ترقب البلاد، للتعرض للموجة الثانية من انتشار جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد.

"الوطن" تنشر ضوابط الحجز، والإجراءات الاحترازية وهي على النحو التالي:

أولا: خطوات الحجز وضوابطه

- يتم الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة بعد الإطلاع على الشروط والموافقة عليها.

- التوقيع على إقرار السفر والالتزام بالتعليمات والضوابط.

- لا يعتبر الحجز نهائيا إلا بعد سداد مبلغ قيمته 800 جنيه بالمديرية التابع لها الشاب الراغب في السفر.

- الاعتداد بأسبقية السداد للمديرية، وليس بأسبقية التسجيل على الموقع من خلال الرابط الإلكتروني:

https://www.emys.gov.eg/youth/youth_train

-أن يكون السن من 18 حتى 40 سنة، ولا يسمح باصطحاب أطفال نهائيا أو أسر.

-يستبعد من سبق لهم الاشتراك في الرحلة بالموسمين الماضيين، شتاء "2018/2019، 2019/2020"، طبقا للرقم القومي المسجل على موقع الوزارة.

- يتم التجمع لرحلة الذهاب بالقطار من محطة سكك حديد مصر بالقاهرة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا يوم الخميس .

- التحرك للعودة مساء الأربعاء التالي، من محطة سكك حديد الأقصر.

- يقيم الفوج بالكامل بالأقصر (الفتيات في المدينة الشبابية، والشباب بمركز التعليم المدني).

-لا يجوز تبديل المشترك بآخر نهائيا، ولا ترد قيمة الاشتراك في حالة التغيب عن الرحلة.

ثانيا الإجراءات الاحترازية:

-ارتداء الكمامة الطبية لجميع المشاركين في الرحلة بداية من استقلال القطار وفي جميع خطوات ومزارات البرنامج وأماكن الإقامة ووسائل الانتقالات الداخلية وحتى العودة بالقطار.

- توقيع الكشف الطبي على المشاركين بمعرفتهم، وعلى نفقتهم الخاصة .

- أن تكون نتيجة الكشف خلوهم من أمراض القلب والجهاز التنفسي والصرع والأمراض المعدية والمزمنة.

- تسليم أصل الكشف الطبي، وصورة بطاقة الرقم القومي بالمديرية، أثناء سداد اشتراك الرحلة.

ثالثا: البرنامج السياحي

يتضمن البرنامج السياحي لقطار الشباب زيارة (معابد البر الشرقي - جزيرة الموز - معابد البر الغربي – الصوت والضوء بالكرنك – جولة حرة بمدينة الأقصر)، وفي أسوان يتم زيارة (السد العالي - متحف النيل - معبد فيلة - جزيرة النباتات - القرية النوبية - متحف النوبة – جولة حرة بالمدينة).