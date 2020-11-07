إزاي تحجز رحلات الشباب والرياضة للأقصر وأسوان بـ800 جنيه إلكترونيًا؟

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، إطلاق رحلات للأقصر وأسوان للشباب، على أن تبدأ أول رحلة يوم 19 نوفمبر، وتستمر حتى 26 نوفمبر، وحددت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي طريقة التقدم إلكترونيا للرحلة، كما يلي:

1) الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الشباب والرياضة.

2) الضغط على خانة "رحلات"، من هنــــــــــا.

3) قراءة الشروط المطلوبة للمشاركة في الرحلة التي تتمثل في أن يكون سن المتقدم من 18 حتى 40 سنة، ولا يسمح باصطحاب أطفال نهائياً أو أسر، ويتم استبعاد من سبق لهم الاشتراك في الرحلة بالموسمين الماضيين، لا يجوز تبديل المشترك بآخر نهائيا ولا يتم رد قيمة الاشتراك في حالة التغيب عن الرحلة.

ويجب ارتداء الكمامة لجميع المشتركين في الرحلة، ويتم توقيع الكشف الطبي للمشاركين على نفقتهم بما يفيد خلوهم من أمراض القلب والجهاز التنفسي والصرع والأمراض المعدية والمزمنة، ويتم إقامة الفوج بالكامل بالأقصر بسبب وجود أعمال تطوير بالمنشآت الشبابية بأسوان، على أن يتم تنفيذ البرنامج في أسوان بالأتوبيسات من الأقصر لأسوان والعودة للأقصر في نفس اليوم.

يذكر أنه يجب التأكد من صحة البيانات قبل الحفظ، حيث لا يمكن تعديلها بعد ذلك، والحجز لا يُعتبر نهائيًا إلا بعد السداد بالمديرية، ويتم تسليم أصل الكشف الطبي وصورة بطاقة الرقم القومي بالمديرية أثناء سداد اشتراك الرحلة.

وبعد الاطلاع على الشروط يتم الضغط على "أوافق على شروط الاشتراك" ثم التالي.

4) إدخال البيانات الأساسية الخاصة بالرقم القومي والاسم الرباعي، والمحافظة والنوع والفوج والحالة الاجتماعية.

5) تحديد بيانات التواصل الخاصة برقم الهاتف وعنوان السكن.

6) تحديد المؤهل الدراسي والجامعة الخاصة بالمتقدم، والوظيفة وجهة العمل إذا كان المتقدم يعمل.

7) تأكيد الطلب والضغط على خانة حفظ.

ويجب العلم أن قيمة الاشتراك 800 جنيه للفرد الواحد تسدد بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، ويتم الحجز بأسبقية السداد للمديرية وليس بأسبقية التسجيل على الموقع.