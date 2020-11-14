رئيس لجنة كورونا: ابني خضع للقاح التجريبي.. وأصحابه اتصابوا وهو لاء

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، إن مصر نجحت في المرحلة الأولى من الفيروس، وستنجح في مواجهة المرحلة الثانية أيضًا بوعي المواطنين، مؤكدًا أن الكمامة تُعد أهم اكتشاف في القرن الـ21.

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أن اللقاحات ستكون جاهزة في أقرب فرصة ولكن يجب على المواطنين الالتزام خلال الشهور القليلة المقبلة بالإجراءات الوقائية، بعد أن أصبح فيروس كورونا ينتشر بشكل مجتمعي.

وعن خضوعه للقاح التجريبي الخاص بالفيروس، قال:" مكنتش لوحدي ده أنا ومراتي وابني، والحمد لله صحتنا زي الفل كلنا بنجري ونلعب الحمد لله، أنا عن نفسي بمر في مستشفيات عزل كتير والحمد لله مأخدتش الإصابة، وكمان ابني كتير من أصحابه اتعدوا بالفيروس بس هو الحمد لله متعداش".

وتوقّع رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، زيادة أعداد الإصابات خلال شهري ديسمبر ويناير، "لازم الناس تطمئن أن فيه أمل قريب وتلتزم بالاجراءات، إحنا عارفين إن البشرية ضد القيود وخاصة لو مفيش أمل أن القيود تنتهي قريبًا، موضحًا: "خلال أشهر هنعدي كلنا ونبقى في أمان بأذن الله".