بورصة الدواجن اليوم الأحد 15-11-2020 في مصر

سجّلت أسعار الدواجن استقرارًا اليوم الأحد 15 نوفمبر الحالي، وذلك بعد حالة من التذبذب في الأسعار شهدتها بورصة الدواجن على مدار الأشهر القليلة الماضية، ما بين الارتفاع والانخفاض.

وفي مطلع الشهرين الماضيين، شهدت بورصة الدواجن انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار بالسوق المصرية، الأمر الذي جعلها تؤثر على جميع منتجات الدواجن وانخفاض سعر البيض أيضًا.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل بورصة الدواجن وأسعارها بالأسواق وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل بورصة الدواجن وملامحها خلال الفترة المقبلة.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

يقول عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة في حديثه لـ"الوطن"، إنّ أسعار الدواجن شهدت استقرارًا اليوم، حيث تراوح سعر البيع المعلن بالمزارع ما بين 14 إلى 15 جنيه، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 22 و23 جنيهًا للكيلو حسب كل منطقة، مؤكدًا أنّ السعر العادل الذي من المفترض أن يصل إلى المستهلك هو 23 جنيهًا للكيلو، وهو السعر الاسترشادي الذي يخرج من الغرفة التجارية، قائلًا إنّ هذا الاستقرار في الأسعار لا زال لا يشعر به المواطن.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن، أنّ أسعار البيض سجّلت انخفاضًا أيضًا، ليصل سعر بيعها بالمزرعة إلى 26 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 31 جنيهًا، واستقرت أسعار البط اليوم عند 45 جنيهًا للكيلو، فيما سجّلت أسعار الرومي اليوم 50 جنيهًا للكيلو في السوق المحلية.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة أنّ الأعلاف تواصل ارتفاعها، إذ سجّلت زيادة وصلت إلى 7400 جنيه للطن الواحد، خلال الأسبوع الماضي، مضيفًا أنّ سعر الكتكوت الشركات تراوح بين 9 إلى 11 جنيهًا، فيما يتراوح كتكوت الأهالي بين 7 إلى 9 جنيهات.

توقعات بورصة الدواجن

وقال "السيد" إنّ الظروف التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي يصعب معها التنبؤ بأي ارتفاع أو انخفاض خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن أنّه لا توجد أي مؤشرات حول تحسن الاقتصاد العالمي أو تراجعه وهذا لا يتحدد إلا بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا بحسب قوله، إلا أنّه من خلال الخبرات التراكمية يمكن أن يحدث تغيرًا في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

كما أوضح "السيد" أنّه بالرغم من هذه الاستقرار في الأسعار، ما زال هناك انخفاض في القوة الشرائية للمستهلكين، مشيرًا إلى أنّه إذا تمت تحركات إيجابية من الطب البيطري والتقصي النشط والاستجابة السريعة مع دخول فصل الشتاء يمكن أن نشهد استقرارًا في الأسعار، أما في حال واجهت المنظومة أي مشاكل يحدث أن يخرج المربين والمزارعين من المنظومة، ما يؤدي إلى الشُحية والتي بدورها تؤدي إلى الارتفاع في الأسعار.

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أنّ إنتاج مصر من الدواجن جيد، إذ يتم إنتاج 1.4 مليار دجاجة سنويًا، كما يتجاوز إنتاج مصر من البيض 12 إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ليبلغ نصيب الفرد منها 130 بيضة.