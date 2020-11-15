"المجنونة".. ارتفاع مستمر في سعر الطماطم بأسواق الأقصر

واصلت أسعار الطماطم ارتفاعها بأسواق محافظة الأقصر المختلفة وذلك بعد أن أخذت شوطًا كبيرًا في استقرارها بل وازدياد أعمال تصديرها للخارج بمركز إسنا الشهير بزراعتها.

وتراوح حاليًا القفص زنة 25 كيلو من 170 إلى 230 جنيها، والقفص الأصغر زنة 20 كيلو من 140 إلى 180 جنيها بينما ارتفع الكيلو للمستهلك من 12 إلى 53 جنيهًا وسط توقعات باستمرار وتيرة الأسعار المرتفعة إلى نهاية الشهر الحالي.

محمود السيد، فلاح، بمدينة إسنا جنوب الأقصر، قال إن موسم جني الطماطم هذا العام تأثر بسبب استهتار الفلاحين الذين رموا زرعة غير جيدة لم تكفِ احتياجات السوق ومع الأزمة في بدايتها لم تستطع جبايتها.

وأضاف السيد أن السوق حاليًا محدودة كما أن المزارعين يغالون ويتمسكون بثمارهم إلى أقصى مدى طمعًا في اكتساب المزيد من الأرباح.

ولفت تجار إلى أن أقل وزن يسمح به للبيع هو نصف كيلو فما فوق، نظرا لارتفاع سعر القفص بشكل غير مسبوق خلال الفترة الراهنة.

وقال مصدر بمديرية الزراعة بالأقصر، إنه يتم طرح كميات تتجاوز الـ500 كيلو من الطماطم من إنتاج الصوب المحمية بالنوبارية بأسعار 5 جنيهات للكيلو.

وأضاف المصدر لـ"الوطن" أن إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، كانت قد أعلنت إن ارتفاع سعر الطماطم يعود للفترة الفاصلة بين العروة السابقة والعروة الصيفية التى سيظهر إنتاجها مع بداية شهر أكتوبر المقبل.

وأكد أن موجة الحرارة التي ضربت وسط وجنوب الصعيد في سبتمبر وأكتوبر الماضيين أثرت على حجم المحصول المعروض حاليا في الأسواق من الأقصر والمنيا والشرقية.

ومن الجدير بالذكر أن الفترة الحالية تشهد طرح محصول زراعات الصيفي المتأخرة شهر 7 و8 ، لأن زراعة الطماطم فيها مخاطرة كبيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة واحتمالية تلف المحصول أو ضعف إنتاجيته، حيث لا يتوافر في هذا الوقت من العام مدى حراري مناسب لنمو الطماطم.

ولفت مالمصدر إلى أن هناك متابعة من قبل اللجان الفنية بإدارة الخضر، من خلال لجانها المرورية بالحقول على العروة الخريفى للخضروات لزيادة المعروض بالأسواق، كسلعة استهلاكية يومية وأساسية لأكثر من 25 صنف خضار منها ” الطماطم ، الكوسة، والباذنجان ، والبطيخ ، والكنتالوب، والبامية، والملوخية، والخيار المكشوف، وفلفل أخضر، الكرنب، الفاصوليا مع استقرار أسعار جميع الخضروات وزيادة المعروض بسب زيادة الإنتاج.