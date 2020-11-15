أستاذ أمراض صدر عن أعداد إصابات كورونا: اضرب الإحصائية الرسمية في 20

قال الدكتور عادل خطاب، أستاذ امراض الصدر بجامعة عين شمس، إن الحالة الصحية للاعب الدولي محمد صلاح، أيقونة الكرة المصرية ونجم ليفربول، مستقرة ومطمئنة، وذلك عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحًا أن حالة اللاعب بسيطة بناء على البيان الذي أصدره الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا.

وأضاف "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة "DMC"، أن الأعراض عند محمد صلاح بسيطة وسيستكمل إجراءات العزل، "لسه منعرفش المخالطين في الفرح ليه عندهم كورونا ولا لا، لسه منعرفش كام واحد طلع إيجابي"، موضحًا أن الفيروس في مصر والسلالات الموجودة له سريعة الانتشار.

وأشار أستاذ أمراض الصدر بجامعة عين شمس، إلى أنه بالرغم من سرعة انتشاره إلا أن الإصابات خفيفة، "ممكن نلاقي ناس مش عندهم أعراض ويعملوا مسحة لسبب ما أو لآخر عشان الشغل أو المدرسة أو السفر يطلع إيجابي، ولما يقعد في جلسة بدون تباعد اجتماعي أو مكان فيه زحمة بينقل الفيروس، لن نكل ولا نمل من التشديد على ضرورة الإجراءات".

وتابع: "محمد صلاح ربنا يديله العافية والشفاء ويعافيه وكل المرضى، هو لياقته البدنية عالية جدًا، ورغم كده اتصاب، عشان بس الشباب ميقولش أننا صحتنا كويسة، الناس دي كلها جالها كورونا، فيه لاعيبة في أوروبا وعلى مستوى العالم، أرجوكم بلاش استهتار وبلاش التواجد في أماكن مزدحم دون اتخاذ الإجراءات، بقيت أشوف أعياد ميلاد وأفراح وخطوبة واجتماعات ليس لها أي داعي".

وواصل: "الناس بقت تتعامل على أن كورونا مش موجودة، الأعداد اللي تُسجل والمعلنة، رئيس منظمة الصحة العالمية قال لازم نضربها في 20 مش في مصر بس بل في كل دول العالم، وده إحنا مش بنخبي الأعداد الرئيسية المصابة، بس فيه أعداد كبيرة مصابة ومش عارفين".

وأردف: " لازم عدم التهاون، لازم مشورة طبية، فيه ناس اتصابت خلت أولادها ميروحوش المدرسة، وبلغت المدرسة بكده وهو ده الصح، فيه ناس بتكون متصابه للأسف وتروح في تجمعات، إحنا بلاش نروح أي تجمع طالما مش ضروري، ولو ضروري لازم نلتزم بالإجراءات الاحترازية على أكمل وجه".