التضامن تبدأ صرف مستحقات "كرامة" لمليون و239 ألف مستفيد.. اليوم

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، صرف مساعدات برنامج "كرامة" عن شهر نوفمبر الجاري، للمستفيدين الذين يبلغ عددهم نحو مليون و239 ألف مستفيد، بتكلفة تصل إلى 556 مليونًا و943 ألف جنيه، ويستمر الصرف غدًا الاثنين.

وأكدت التضامن، أنه سيبدأ بعد الثلاثاء، الصرف لمستفيدي "تكافل" والذين يبلغ عددهم حوالي 2 مليون، بتكلفة تصل إلى مليار و16 مليون جنيه، بالإضافة إلى مستفيدي "كرامة" الذين لم يقوموا بالصرف خلال اليومين المخصصين لهم.

وشكلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري، لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج "تكافل وكرامة"، كما اعتمدت خطة الصرف للمستفيدين لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزاماً بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت الوزيرة، أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد، وبالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي، لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم، مع تقديم كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا، وإيلاء أهمية خاصة لحماية فئات المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.

جدير بالذكر أن عدد الأسر المستفيدة من الدعم التقدي يبلغ حوالي 3 ملايين و640 ألف أسرة، ويبلغ إجمالي الدعم المنصرف خلال الشهر الجاري، حوالي مليار و573 مليون جنيه مصري.

وأضافت القباج، أن الوزارة في مرحلة نقلة نوعية للمواطن من خلال تحديث البيانات، مؤكدة أنه عندما يجري استبعاد أسرة يكون بحذر شديد.

ولفتت إلى أن 58% من المتظلمين يرون أنهم يستحقون من وجهة نظرهم، وعند إجراء البحث الاجتماعي يجري اكتشاف أنهم لا يستحقون.

وأشارت إلى أنه سيجري افتتاح مركز للتظلمات، للتأكد من دقة الأوراق وتسجيل البيانات، موضحة أنه جرى تدريب 12 ألف موظف للتعامل مع منظومة تكافل وكرامة.