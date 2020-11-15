دراسة تكشف الأماكن التي ينتشر فيها كورونا في الموجة الثانية.. تعرف عليها

كشفت دراسة حديثة عن أكثر الأماكن التي ينتشر فيها وباء فيروس كورونا المستجد فى الموجة الثانية للفيروس، وأوضحت الدراسة أن هذه الأماكن هى التى يذهب اليها أغلبية الناس معظم الوقت هروبا من الملل الذي اصابهم فى الموجة الأولى.

وقالت الدراسة الصادرة عن جامعة ستانفورد، "أنه على الرغم من تحذيرات منظمة الصحة العالمية المتكررة إلى ضرورة عدم التخلي عن القيود والإجراءات الرادعة لتفشي الوباء، وعلى الرغم من استمرار الفيروس التاجي في حصاده، إلا أن الناس حول العالم يبدو أنهم سئموا، وهذا ما نبهت إليه حكومات عدة ومسؤولون"

ووفقا للدراسة فان أكثر الأماكن التى ينتشر فيها الفيروس هى الأماكن التي يتردد الناس عليها بشكل دائم وهى المسؤولة عن غالبية الإصابات في المدن الكبرى، من المترو، والمطاعم إلى المقاهي وصالات الألعاب الرياضية، والفنادق"، موضحة أن تقليل مدة ساعات التشغيل في هذه الأماكن يعمل على خفض معدل انتشار العدوي بين المواطنين.

"الصحة العالمية" معظم المواطنين وأصحاب المحال لا يلتزمون بعدد التشغيل ولا الاجراءت الاحترازية

ومن جانبه قال الدكتور جمال عصمت، مسشتار منظمة الصحة العالمية، إن المقاهي والنوادى وصالات الجيم من أكثر الأماكن التى ينتشر فيها عدوي فيروس كورونا المستجد، لافتا الى أهمية اتباع الإجراءات الإحترازية الكاملة التى نصت عليها المنظمة ووزارة الصحة.

وتابع عصمت فى تصريحات خاصة لـ"الوطن" الحكومة المصرية قامت بتحديد عدد ساعات العمل فى هذه الأماكن لأنها تعلم جيدا أنها بؤر انتشار العدوي وحدد مجموعة قواعد لأصحاب الأماكن والمواطنين، لافتة الى أن معظم أصحاب المحال والمواطين لا يتبعوا الإجراءات الإحترازية الكافية.

واضاف مسشتار منظمة الصحة العالمية: أنه يجب تقليل التشغيل فى هذه الأماكن وفى حالة الإصابة بالملل من الجلوس فى المنزل يجب التطرق الى الأماكن المفتوحة وارتداء الكمامات فى حال الازدحام، الإجراءات الإحترازية التى نجددها كل حديث سواء ارتداء الكمامات وغسيل الأيدي بالماء والصابون و الحفاظ على التباعد الإجتماعى، وعدم المصافحة أثناء اللقاء هى السلاح الفعال للوقاية من الفيروس لحين توفير لقاح له.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف