مصرع ستيني صدمه قطار بالمحلة الكبرى

شهدت منطقة المنشية الجديدة بالمحلة الكبرى، مصرع مواطن في العقد السادس من عمره أسفل عجلات قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد أمام مستشفى الكبد.

وتلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية مدير أمن الغربية، بورد بلاغ من غرفة عمليات النجدة بمصرع "مجدي. ا. ا"، 55 عامًا، أسفل عجلات القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد أمام مستشفى الكبد بمنطقة المنشية الكبرى، بدائرة قسم شرطة ثان المحلة الكبرى.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وفرضت كردونًا أمنيًا، واستدعت سيارة إسعاف، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لتولي التحقيق.

في سياق آخر، شهد طريق "طنطا - كفر الشيخ" الدولي، انقلاب سيارة ملاكي، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ملاكي على طريق "طنطا – كفر الشيخ"، بالقرب من مدخل سبرباي، وتوقف حركة المرور.

وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ، وتبين إصابة 3 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور متفرقة في جميع أنحاء الجسم ونزيف بالمخ، وهم زياد محمد رمضان، 23 عامًا، ومحمود إبراهيم كشكول، 21 عامًا، وكريم طارق الملاح، 20 عامًا، وجميعهم من منطقة قحافة، بدائرة قسم ثان طنطا.

ونُقل المصابون إلى مستشفى طنطا الجامعي، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.