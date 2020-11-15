"الصحة" تحدد شروط غلق المدارس 28 يوما: حسب حالات كورونا المؤكدة

وضعت وزارة الصحة والسكان، خطة وقائية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل المنشآت التعليمة، وحددت الوزارة نوع الغلق سواء كان غلق فصل دراسي أو مدرسة دراسية أو مجمع دراسي أو غلق مدارس قرية أو مدينة أو غلق مدارس المحافظة وفقًا لأعداد الحالات المكتشفة.

وتزامنًا مع ذلك يستعرض "الوطن" خطة الغلق التي حددتها الوزارة كما يلي:

1- غلق الفصل 28 يومًا حال اكتشاف أكثر من إصابة مؤكّدة

تغلق وزارة التعليم الفصل عند حدوث أكثر من حالة مؤكّدة في نفس الفصل خلال أسبوعين، وفي هذه الحالة يتمّ إغلاق الفصل لمدة 28 يومًا تبدأ من تاريخ بداية تنفيذ قرار الغلق وتتخذ القرار كل من الإدارتين الصحية والتعليمية.

2- غلق المدرسة حال غلق أكثر من فصل في أسبوعين

عند غلق أكثر من فصل في المدرسة خلال أسبوعين، يعد ذلك مؤشرًا على زياة معدل انتقال المرض بالمدرسة، لذلك يتمّ غلق المدرسة لمدة 28 يومًا، بواسطة مديريتي التربية والتعليم والصحة.

3- غلق مجمع مدرسي حال غلق مدرسة كاملة

يتمّ غلق مجمع مدرسي في حال غلق مدرسة في مجمع مدارس، ثم حدوث مؤشر لغلق أكثر من فصل كما في البند رقم 1 بأي من المدارس في ذات المجمع كاملاً، وفي هذه الحالة يتم غلق المجمع لمدة 28 يومًا بواسطة مديريتي التربية والتعليم والصحة.

4- غلق مدارس المحافظة وفق توصية لجنة إدارة الأزمة

في هذه الحالة يتمّ الغلق وفقًا لتوصيات لجنة إدارة الأزمة وتطور الوضع الوبائي، وقد يتمّ اتخاذ قرار بغلق مدارس إحدى المحافظات لمدة لا تقل عن 28 يومًا وقد تمتد وفقا لما تقرره اللجنة، ويتمَ تطبيق هذه القرار بواسطة ديوان المحافظة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددًا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.